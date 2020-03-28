KKTC'den gelen 141 vatandaş karantinaya alınmak üzere Karaman'a gönderildi
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Karaman, Kıbrıs

KKTC'den gelen 141 vatandaş karantinaya alınmak üzere Karaman'a gönderildi

KKTC'den gelen 141 vatandaş karantinaya alınmak üzere Karaman'a gönderildi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen 141 Türk vatandaşı, korona virüs(Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınmak üzere Karaman'a gönderildi.

28.03.2020 14:50 | Son Güncelleme: 28.03.2020 14:53
KKTC'den gelen 141 vatandaş karantinaya alınmak üzere Karaman'a gönderildi

KKTC'den gelen 141 vatandaş karantinaya alınmak üzere Karaman'a gönderildi

MERSİN - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen 141 Türk vatandaşı, korona virüs(Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınmak üzere Karaman'a gönderildi. Mersin Limanı'na getirilen vatandaşlar sağlık taramasından sonra yoğun güvenlik önlemleri altında otobüslerle yola çıktı.

Tüm dünyada etkisini gösteren ve binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan korona virüsle ilgili tedbirler uygulanmaya devam ediliyor. Sabah erken saatlerde KKTC'den çıkan 141 Türk vatandaşını taşıyan 'Toros' isimli gemi, öğlene doğru Mersin Limanı'na demir attı. Burada sıkı denetimlerle otobüslere bindirilen 141 kişi, polis eskortları eşliğinde karayolu ile karantinaya alınmak üzere Karaman'a doğru yola çıktı. Vatandaşların sağlık taramasından geçirildiği ve durumlarının iyi olduğu, tedbir amacıyla karantinaya alınacakları belirtildi. Vatandaşlar 6 otobüs ile Karaman'a götürülürken, polisler yol güzergahında geniş güvenlik önlemi aldı. Ayrıca otobüslerdeki görevlilerin ve sürücülerin, koruyucu kıyafet, maske ve eldiven taktıkları da görüldü.

Vatandaşların 14 gün boyunca karantinada kaldıktan sonra normal yaşamlarına dönecekleri öğrenildi.

KKTC'den gelen 141 vatandaş karantinaya alınmak üzere Karaman'a gönderildi

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

KKTC'den gelen 141 vatandaş karantinaya alınmak üzere Karaman'a gönderildi

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