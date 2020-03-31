KKTC'den gelen 135 kişi, Anamur'da karantinaya alındı KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) getirilen ve aralarında üniversite öğrencileri ile TIR şoförlerinin de bulunduğu 135 kişi, koronavirüs önlemleri kapsamında Mersin'in Anamur ilçesindeki yurtta karantinaya alındı.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) getirilen ve aralarında üniversite öğrencileri ile TIR şoförlerinin de bulunduğu 135 kişi, koronavirüs önlemleri kapsamında Mersin 'in Anamur ilçesindeki yurtta karantinaya alındı.

KKTC'den dönüş yapan 300 Türk öğrenci ve 159 TIR şoförü, ilk olarak feribotla Silifke ilçesine bağlı Taşucu Mahallesi'ndeki SEKA Limanı'na getirildi. Burada sağlık muayeneleri yapılan öğrenciler ve şoförler, 21 otobüs ile güvenlik önlemi altında yola çıktı. Bir kısmı Niğde, Adana ve Hatay'a gönderilen öğrenci ve şoförlerin 135'i Anamur'a getirildi. Kıbrıs'tan gelen yolcular, koronavirüs tedbirlerine uygun olarak otobüslerle Mersin Üniversitesi Anamur Meslek Yüksekokulu yanındaki Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Profesör Doktor Ali Ayhan Yerleşkesi'ne getirildi. Jandarma ekipleri, çevre güvenliği alarak yurda giriş çıkışları yasakladı. Anamur Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ise yurt içerisi ve çevresinde hijyen çalışması yaptı. Kıbrıs'tan çıkış öncesi 14 gün boyunca karantina altında kalan yolcuların, tedbir amaçlı 14 gün yurtta kalacağı öğrenildi. Kızılay gönüllü ekibi de yurda giderek yemek sayısını belirlemek için kalanlar ve görevlilerin listesini aldı.

Kaynak: DHA