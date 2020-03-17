KKTC'den Dünya Sağlık Örgütü ve AB'ye 'korona virüs' mektubu KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, korona virüsle ilgili Dünya Sağlık Örgütü ve AB Komisyonu'na mektup gönderdi.

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, korona virüsle ilgili Dünya Sağlık Örgütü ve AB Komisyonu'na mektup gönderdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay sosyal medya hesabı Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, korona virüs ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve AB Komisyonu'na mektup gönderdiğini aktardı. Özersay, "Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü ve AB Komisyonu'na birer mektup göndererek DSÖ tarafından pandemik olarak ilan edilen Covid-19'a ilişkin KKTC Bakanlar Kurulu kararları çerçevesinde ülkemizde alınmakta olan geniş tedbirler ile Sağlık Bakanlığı'ndan temin edilen bilgiler çerçevesinde ülkemizde görülen korona virüs vakalarına dair detaylı bilgi verdik" dedi.

Özersay gönderdiği mektupta ayrıca, son dönemde özellikle Avrupa'da hızla yayılmakta olan virüse ilişkin KKTC'nin koordinasyon ve iş birliği talebi ile gerek finansal gerekse tıbbi malzeme konusunda yardım talebini yazılı olarak ilettiğini belirtti. Özersay, "Geçtiğimiz hafta içerisinde başta Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği olmak üzere Covid-19'un tedavisinde elzem olan gerekli tıbbi malzeme konusunda yardım alınabilmesi yönünde hali hazırda bir takım sonuç alıcı girişimler de yapıldı. Bunların yanı sıra Bakanlığımız Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin korona virüse ilişkin kendi önlemlerini açıklamasının ardından adada iki taraf arasında geçişlere ilişkin oluşan yeni duruma dair Birleşmiş Milletler ile de bilgi paylaşımı ve koordinasyona devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İHA