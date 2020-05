KKTC'den Dünya Sağlık Örgütü'ne mektup KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'e mektup göndererek, KKTC'de 24 gündür pozitif vakaya rastlanmadığına dikkati çekti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'e mektup gönderdi. Korona virüs taşıyan son hastanın da hastaneden taburcu edilmesinin ardından Ghebreyesus'e gönderdiği mektupta KKTC'de 24 gündür pozitif vakaya rastlanmadığına da dikkat çeken Başbakan Tatar, korona virüs salgını ile mücadelede Dünya Sağlık Örgütü'nün tavsiyelerini yakından takip ettiklerini dile getirdi.

WHO Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'e test sayıları hakkında bilgi veren Tatar, WHO tarafından paylaşılan verilerin yalnızca Güney Rum Kesimi'nin korona virüs vaka sayılarını yansıttığını ifade etti. KKTC Başbakanı Tatar, WHO tarafından en küçük ülkelerin verilerinin paylaşılmasına rağmen KKTC^deki sayıların paylaşılmamasının kabul edilemez olduğunu sözlerine ekledi.

Tatar, "İzole edilmiş ve sınırlı kaynak ve fırsatlara sahip bir devletin Başbakanı olarak, KKTC hükümetinin, halkının ve ülkesinin bu zorlayıcı dönemde göstermiş olduğu çaba ve gayretten gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı. - LEFKOŞA

