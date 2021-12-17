KKTC'den GKRY'ye NAVTEX tepkisi: "Doğu Akdeniz bölgesindeki gerginliği tırmandırmaktan başka bir amaca hizmet etmemektedir"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin (GKRY), 14 Aralık 2021 tarihinde yayınladığı NAVTEX ile açıklamasına işaret edilerek, "Tüm uyarılarımıza karşın devam eden bu tek yanlı faaliyetler, Doğu Akdeniz bölgesindeki gerginliği tırmandırmaktan başka bir amaca hizmet etmemektedir" denildi.

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin (GKRY) Odin Finder isimli İtalya bandıralı gemi ile 17 Aralık 2021-1 Ocak 2022 tarihleri arasında Doğu Akdeniz'de faaliyette bulunacağını bildirdiği 14 Aralık 2021 tarihli NAVTEX'e Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı tarafında yapılan yazılı açıklama ile tepki gösterildi. Açıklamada, "Faaliyet yapılması planlanan alan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) lisans verilen ruhsat sahası ile de çakışmaktadır" ifadeleri kullanılarak, Rum tarafının Kıbrıs Türk halkının eşit ve müktesep haklarını gasp etmekten kaçınmadığı savunuldu.

Açıklamada, "Tüm uyarılarımıza karşın devam eden bu tek yanlı faaliyetler, Doğu Akdeniz bölgesindeki gerginliği tırmandırmaktan başka bir amaca hizmet etmemektedir. Başta Avrupa Birliği olmak üzere uluslararası camianın, Doğu Akdeniz'de huzur ve sükunet ortamının yaratılmasına engel olanın Rum tarafı olduğunu artık görmesi gerekmektedir" denildi.

KKTC'nin Türkiye ile birlikte gasp edilmeye çalışılan meşru hak ve çıkarların korunması maksadıyla mütekabil adımları atacağının da vurgulandığı açıklamada, "Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarının korunması amacıyla görüşlerimizin kayda geçirilmesi ve taleplerimizin dikkate alınması için ilgili makamlar nezdindeki girişimlerimiz sürecektir. Doğu Akdeniz'de istikrarın sağlanması maksadıyla yaptığımız 13 Temmuz 2019 tarihli hidrokarbon kaynaklarına ilişkin önerimizin hala masada olduğunu bu vesileyle hatırlatmakta fayda vardır" denildi. - LEFKOŞA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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