KKTC'den 'Doğu Akdeniz' açıklaması

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay, Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon yataklarına ilişkin, "Kıbrıs Türk'ü ve Rumlar bu kaynakların müşterek sahibidir.

KKTC'den 'Doğu Akdeniz' açıklaması

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay, Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon yataklarına ilişkin, "Kıbrıs Türk'ü ve Rumlar bu kaynakların müşterek sahibidir. Bu çok önemli unsur gözardı edilemez." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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