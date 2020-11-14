KKTC'den Covid-19 hastalarının tedavisi için GKRY'ye yardım teklifi
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KKTC'den Covid-19 hastalarının tedavisi için GKRY'ye yardım teklifi

14.11.2020 23:42 | Son Güncelleme: 14.11.2020 23:48
KKTC'den Covid-19 hastalarının tedavisi için GKRY'ye yardım teklifi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) Covid-19 hastalarının tedavi için yardım teklif etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) Covid-19 hastalarının tedavi için yardım teklif etti.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde artan Covid-19 vakalarının ardından İki Toplumlu Sağlık Komitesi Türk Eşbaşkanı Cenk Soydan ile GKRY tarafına ilk etapta 100 Covid-19 Rum hastanın KKTC'de tedavi edilmesini önerdi.

Cumhurbaşkanı Tatar'ın önerisi, KKTC Sağlık Bakanlığı ile yapılan istişarenin ardından Rum tarafına iletilirken, teklifin Birleşmiş Milletlerin de bilgisine sunulduğu belirtildi.

Konuya siyasi değil insani yaklaştıklarını belirten Soydan, Güneydeki sağlık sistemini rahatlatacak öneriye, olumlu yanıt verilmesi halinde gerekli tedbirlerin alınacağını aktardı. Soydan, "Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar, iki toplum arasındaki işbirliği ve güven ortamının sağlanması açısından bu öneriyi önemsediğini söyledi. Çalışmamızı yaptık ve ilgili öneriyi yazılı olarak sunduk. Konuya tamamen insani temelde ve iki toplum arasındaki işbirliğini geliştirme odaklı bakıyoruz" dedi.

GKRY'de son 24 saatte 116 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 5 bin 987'ye ulaşırken, şu ana kadar 38 kişi virüs nedeni ile hayatını kaybetti. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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