KKTC'den BMGK'nin Kapalı Maraş'ın açılmasını kınama kararına sert tepki
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KKTC'den BMGK'nin Kapalı Maraş'ın açılmasını kınama kararına sert tepki

KKTC'den BMGK'nin Kapalı Maraş'ın açılmasını kınama kararına sert tepki
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Kapalı Maraş'ın açılmasına yönelik kınama kararı alacağına ilişkin açıklamasına tepki gösterdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Kapalı Maraş'ın açılmasına yönelik kınama kararı alacağına ilişkin açıklamasına tepki gösterdi.

KKTC Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bugün Kapalı Maraş'a ilişkin maddi hatalar da içeren bir açıklama yaptığı belirtildi. Açıklamada, "KKTC, topraklarının bir parçası olan Kapalı Maraş'ta ezber bozan, yapıcı adımlar atmaktadır. Kamu alanlarının kullanılmaya başlanmasının yanı sıra, KKTC Bakanlar Kurulu, Kapalı Maraş'ın bir bölümünün askeri statüden çıkarılması kararı almıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar'ın da sarih bir şekilde açıkladıkları üzere, alınan karar, uluslararası hukuka uygun olduğu gibi, mülk sahiplerinin haklarını da garanti altına almaktadır" denildi.

Açıklamada ayrıca, "KKTC Bakanlar Kurulu'nun askeri statüden çıkardığı bölgenin tekrar açılmasına matuf bir karar istihsal etmemiştir. BMGK'nin, kapalı Maraş'ın 'tekrar iskana açılmasına' ilişkin Rum tarafının mesnetsiz iddialarına dayanarak açıklama yapması üzücüdür. Kapalı Maraş'a yönelik kararlarımızın, Rum halkı arasında da memnuniyet oluşturmasına karşın, mülk sahiplerinin haklarını korumaya matuf açılımımıza BMGK'nin olumsuz tepki göstermesi talihsizdir" ifadeleri yer aldı.

Başta Annan Planı olmak üzere, "iki bölgeli, iki toplumlu federasyonu" amaçlayan müzakere süreçlerinin Rum tarafının retçi tutumu nedeniyle başarısız olduğu vurgulanan açıklamada, "Federal çözüm modelini öngören ve yaklaşık 50 yıl sonuçsuz kalan müzakerelerin tüketildiği ve geçmişte kaldığı inkar edilemez bir gerçektir. Kıbrıs Türk tarafı, Kıbrıs Rum tarafıyla, işbirliğine dayalı sürdürülebilir, kalıcı bir anlaşmayı arzu etmektedir. Sürdürülebilir, kalıcı bir anlaşma ancak ve ancak, müktesep hakkımız olan egemen eşitliğin ve eşit uluslararası statünün tesciliyle mümkündür. Tüketilen bir çözüm modelini taraflara dayatmaya çalışmak yerine, BMGK'nın, Ada'da galebe çalan olguları dikkate alan bir yaklaşım sergilemesi yerinde olacaktır" denildi.

BMGK'nin açıklamasında yer alan "Kıbrıs halkı" ifadesinin de Kıbrıs'taki gerçekleri yansıtmadığı kaydedilen açıklamada, "Ada'da tek bir halk değil, Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum olmak üzere iki ayrı halk bulunmaktadır. BMGK'nın bu olguyu da, açıklama ve kararlarında, dikkate almasını bekliyoruz" ifadeleri yer aldı.

Cumhurbaşkanı Tatar'ın Cenevre'de düzenlenen 5+BM gayri resmi toplantısı sırasında yaptığı önerileri çerçevesinde Kıbrıs Türk tarafının, sürdürülebilir ve kalıcı bir anlaşmaya varılması çabalarına olumlu katkı yapmaya devam edeceği belirtildi. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Türkiye'den Maraş açılımına ilişkin BM ve çeşitli ülkelerin açıklamalarına tepki Açıklaması
Türkiye'den Maraş açılımına ilişkin BM ve çeşitli ülkelerin açıklamalarına tepki Açıklaması

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özgür Özel Ersin Tatar Hulusi Akar Mustafa Destici
Magazin Gülşen Kaan Yıldırım Erkan Petekkaya Mohammed Al Saloussi
Spor Muslera Arda Turan Fatih Terim Metin Oktay Gökhan Gönül
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
KKTC'den BMGK'nin Kapalı Maraş'ın açılmasını kınama kararına sert tepki - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.7.2021 21:22:10. #1.16#

title