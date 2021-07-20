KKTC'den, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell'e tepki
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KKTC'den, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell'e tepki

KKTC'den, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell'e tepki
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in Kapalı Maraş'a yönelik açıklamaları işaret edilerek, Borrell'in AB'nin Kıbrıs konusunda tarafsız...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in Kapalı Maraş'a yönelik açıklamaları işaret edilerek, Borrell'in AB'nin Kıbrıs konusunda tarafsız olmak istemediğini bir kez daha gözler önüne serdiği vurgulandı.

KKTC Dışişleri Bakanlığından, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in Maraş'a yönelik açıklamalarına tepki geldi. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, Borrell'in AB'nin Kıbrıs konusunda tarafsız olmak istemediğini bir kez daha gözler önüne serdiği belirtildi. Bakanlık, "Kıbrıs Türk halkının varlığını dahi görmezden gelen AB'nin tehditkar açıklamalarına karşın, Anavatan Türkiye ile birlikte meşru hak ve çıkarlarımızı koruma kararlılığında olduğumuzu bu anlamlı günde bir kez daha vurgularız. Borrell bugün yine Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni (GKRY) destekleyen, yanlı bir açıklama yapmıştır. Borrell'in Kapalı Maraş'a ilişkin açıklaması, AB'nin Kıbrıs konusunda tarafsız olmak istemediğini bir kez daha gözler önüne sermiştir" ifadelerini kullandı.

"KAPALI MARAŞ, KKTC TOPRAĞIDIR"

Açıklamada, Borrell'in yanlı bir açıklamada bulunduğuna ve Kapalı Maraş'ın bir KKTC toprağı olduğuna dikkat çekilerek, "Kapalı Maraş, KKTC toprağıdır ve her devlet gibi Devletimizin de kendi toprakları üzerinde mutlak egemenliği vardır. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Hükümetimiz tarafından Kapalı Maraş'a ilişkin alınan ve Sayın Cumhurbaşkanımızca Kıbrıs Türk Halkı için çok önemli bu günde açıklanan kararın bu çerçevede değerlendirilmesi gerekmektedir" denildi.

"KIBRIS TÜRK HALKI, KIBRIS KONUSUNUN ÇÖZÜM MODELİNE İLİŞKİN KARARINI VERMİŞTİR"

Yayınlanan yazılı açıklamada, Kapalı Maraş'a alınan kararların mülkiyet hakkına saygı gösterilerek alınacağını belirten Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs Türk halkının Kıbrıs konusunda çözüm modeline karar verdiğini ve AB'nin er yada geç bu bunu anlayacağını bildirdi. Açıklamada, "Kapalı Maraş'ın, bu aşamada, bir kısmının askeri bölge statüsünün kaldırılmasına yönelik kararımız gibi gelecekteki kararlarımız da, hiç şüphesiz, mülkiyet hakkına mutlak saygı gözetilerek alınacaktır. GKRY'ye koşulsuz desteğini sürdüren AB yetkililerinin beyanatlarının hiç bir ahlaki hükmü kalmamıştır. Borrell'in, Kıbrıs Türk halkının iradesi hilafına, halihazırda geçmişin kalıntısı haline dönüşen BM Güvenlik Konseyi kararlarına atıf yapması beyhudedir. Kıbrıs Türk halkı, Kıbrıs konusunun çözüm modeline ilişkin kararını vermiştir. Bu karar, KKTC'nin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsüne saygı duyulmasına dayanmaktadır. AB er ya da geç bu gerçeği idrak edecektir. Kıbrıs Türk halkının varlığını dahi görmezden gelen AB'nin tehditkar açıklamalarına karşın, Anavatan Türkiye ile birlikte meşru hak ve çıkarlarımızı koruma kararlılığında olduğumuzu bu anlamlı günde bir kez saha vurgularız" ifadeleri kullanıldı.

(Emir Abdurrahman Bulut/İHA)

KKTC'den, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell'e tepki

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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