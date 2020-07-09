KKTC'den ABD'nin Rum yönetimini askeri eğitim programına dahil etmesine tepki Açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

KKTC'den ABD'nin Rum yönetimini askeri eğitim programına dahil etmesine tepki Açıklaması

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Güney Kıbrıs Rum yönetimini (GKRY) "Uluslararası Askeri Eğitim ve Talim" (IMET) programına dahil etmesini tepki göstererek, bunun Ada'daki uzlaşı ihtimalini olumsuz etkileyeceği uyarısında bulundu.

KKTC'den ABD'nin Rum yönetimini askeri eğitim programına dahil etmesine tepki Açıklaması
09.07.2020 16:55 | Son Güncelleme: 09.07.2020 16:55

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Güney Kıbrıs Rum yönetimini (GKRY) "Uluslararası Askeri Eğitim ve Talim" (IMET) programına dahil etmesini tepki göstererek, bunun Ada'daki uzlaşı ihtimalini olumsuz etkileyeceği uyarısında bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, her platformda, tüm politikasını ve söylemini Türk düşmanlığı üzerine kuran, bu politika ve söylemi kendine ilke edinerek, bu zeminde her yıl artan şekilde silahlanan GKRY'ye ABD'nin askeri alanda eğitim ve talim hizmeti sağlamasının hayretle karşılandığı belirtildi.

Kıbrıslı Türklerin haklarını gasbederek Ada'nın sahibi edasıyla Doğu Akdeniz'de sürekli gerginlik yaratan, erişebildiği ülkeleri bu emellerine alet eden Rum yönetiminin bölgesel barış ve istikrara katkı sağlamasını beklemenin büyük hata olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Düşmanca tavırlarını eğitim sisteminden dahi çıkartmayı reddeden bu zihniyete 'askeri eğitim ve talim desteği' vermek, Ada'daki uzlaşı ihtimalini çok gerilere itmekle ve bölgedeki güven ve istikrarı tehlikeye atmakla eş değerdir." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, ABD'nin 1987'de Kıbrıs'a, Ada'daki çözüm çabalarını sekteye uğratmamak için silah ambargosu uygulama kararı aldığı ancak 2019'da bu kararı geri çektiği hatırlatılarak, KKTC'nin o dönemde de vahim bir hata olarak nitelendirdiği ABD'nin bu adımını, talim ve eğitim desteği verilmesini yürürlüğe koyacağını açıklayarak ileriye götürmesinin talihsizlik olduğu kaydedildi.

"Güvenlik ve istikrar açısından olumsuz etki yaratacağı aşikardır"

Kıbrıs Türk tarafının, ABD'nin bu açıklamasını, söz konusu ülkenin Kıbrıs Adası'na ilişkin çözüm vizyon ve çabalarından desteğini çekmesi olarak değerlendirdiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kıbrıs'taki iki eşit taraftan birine böylesine bir destek sağlamak, GKRY liderliğini sergilemiş olduğu düşmanca tavırlarını artırması yönünde daha da cesaretlendirecektir. Bunun Kıbrıs Adası'na veya bölgeye olumlu herhangi bir katkısı olamaz. Aksine, güvenlik ve istikrar açısından olumsuz etki yaratacağı aşikardır. Kıbrıs Adası'nın ve bölgenin ihtiyacı olan ne GKRY'nin daha da silahlandırılması ne de gerginlik yaratan Rum liderliğinin desteklenmesidir."

Açıklamada ABD'nin, Ada'da ve bölgedeki güven ve istikrara katkıda bulunmak istediği takdirde Rum tarafını, Kıbrıs Türk tarafının barışçıl yaklaşımla, hemen her alanda yaptığı iş birliği çağrılarına olumlu yaklaşması konusunda teşvik etmesi gerektiği vurgulandı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Maske takmak koronavirüs riskini yüzde 65 azaltıyor Dünya
Maske takmak koronavirüs riskini yüzde 65 azaltıyor
Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı Güncel
Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı
Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira Ekonomi
Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira
Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada 3. Sayfa
Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada
Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı 3. Sayfa
Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı
Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki malzemeleri taşıyan kamyonda patlama: 3 şehit, 12 yaralı Güncel
Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki malzemeleri taşıyan kamyonda patlama: 3 şehit, 12 yaralı
Cinsel tacizle suçlanan Seul Belediye Başkanı vasiyet mesajı bırakıp ortadan kayboldu
Cinsel tacizle suçlanan Seul Belediye Başkanı vasiyet mesajı bırakıp ortadan kayboldu
Milli antrenör, sevgilisinden kaçıp salonuna sığınan kadına böyle sahip çıktı
Milli antrenör, sevgilisinden kaçıp salonuna sığınan kadına böyle sahip çıktı
Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı
Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü
Son Dakika: Bakan Koca, 'Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?' sorusuna yanıt verdi
Son Dakika: Bakan Koca, "Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?" sorusuna yanıt verdi
Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı
Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı
Polonya'da tren garında şişeye gizlenmiş İkinci Dünya Savaşı'na ait mektup bulundu
Polonya'da tren garında şişeye gizlenmiş İkinci Dünya Savaşı'na ait mektup bulundu
Beşiktaş'ta Mehmet Topal'ın transferi gündeme geldi
Beşiktaş'ta Mehmet Topal'ın transferi gündeme geldi
4 yaşındaki çocuğunu komşusuna bırakan annenin sır dolu intiharı
4 yaşındaki çocuğunu komşusuna bırakan annenin sır dolu intiharı
Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak
Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak
ABD'de pitbull dehşeti: 17 aylık bebeği öldürdü
ABD'de pitbull dehşeti: 17 aylık bebeği öldürdü
Son Dakika: Galatasaray Kulübü'nden yeni yabancı kuralına tepki: Düzeltilmesi için girişimde bulunacağız
Son Dakika: Galatasaray Kulübü'nden yeni yabancı kuralına tepki: Düzeltilmesi için girişimde bulunacağız
Mucize Doktor'un kadrosuna sürpriz bir isim daha katıldı
Mucize Doktor'un kadrosuna sürpriz bir isim daha katıldı
Bakırköy Belediyesi, havai fişek kullanımını yasakladı
Bakırköy Belediyesi, havai fişek kullanımını yasakladı
Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti
Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti
Bahçeli, İYİ Parti'nin teklifine ilk kez 'kabul' oyu verdi
Bahçeli, İYİ Parti'nin teklifine ilk kez 'kabul' oyu verdi
İstanbul'da 40 emniyet müdürünün yeri değişti
İstanbul'da 40 emniyet müdürünün yeri değişti
Son Dakika: Üreticilere yapılacak 651 milyon liralık destek ödemesi yarın akşam hesaplara yatırılacak
Son Dakika: Üreticilere yapılacak 651 milyon liralık destek ödemesi yarın akşam hesaplara yatırılacak
Murat Övüç'e kadın takipçisinden ilginç mesaj: Kocam yatak odasında sizi izliyor
Murat Övüç'e kadın takipçisinden ilginç mesaj: Kocam yatak odasında sizi izliyor
Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi
Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi
Dedesini balkondan düşerken gören torunu gözyaşlarına boğuldu
Dedesini balkondan düşerken gören torunu gözyaşlarına boğuldu
Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu
Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu
Gaziantep'te koronavirüs vakalarındaki artış tehlikeli boyuta ulaştı
Gaziantep'te koronavirüs vakalarındaki artış tehlikeli boyuta ulaştı
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Cahit Özkan Hulusi Akar Halife Hafter Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Cem Davran Coşkun Sabah Demet Özdemir
Spor Falcao Rıza Çalımbay Serdar Gürler Henry Onyekuru İbrahim Üzülmez
Daha Fazla İzmir Temmuz Cep Telefonu Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: KKTC'den ABD'nin Rum yönetimini askeri eğitim programına dahil etmesine tepki Açıklaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.7.2020 16:58:35. #1.15#
title