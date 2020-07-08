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KKTC'den ABD'nin Rum yönetimini askeri eğitim programına dahil etmesine tepki
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KKTC'den ABD'nin Rum yönetimini askeri eğitim programına dahil etmesine tepki

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), ABD'nin, Güney Kıbrıs Rum yönetimini (GKRY) "Uluslararası Askeri Eğitim ve Talim" (IMET) programına dahil etmesine tepki gösterdi.

KKTC'den ABD'nin Rum yönetimini askeri eğitim programına dahil etmesine tepki
08.07.2020 23:37 | Son Güncelleme: 08.07.2020 23:40

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), ABD'nin, Güney Kıbrıs Rum yönetimini (GKRY) "Uluslararası Askeri Eğitim ve Talim" (IMET) programına dahil etmesine tepki gösterdi.

KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Doğu Akdeniz'de yükselen gerilime işaret edilerek "Tüm ilgili tarafların müdahil olduğu kapsamlı bir diyalog ve iş birliği yerine, ABD ile GKRY arasında ikili olarak askeri faaliyetlerin ve programların artırılmasıyla bölgesel istikrara nasıl fayda sağlanacağı anlaşılır değildir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Gerek Kıbrıs Adası'na ait doğal kaynakların yönetimi ve paylaşımı gerekse tüm bölgeyi kapsayan konularda tüm paydaşların hak ve menfaatlerini gözetecek şekilde hareket edilmemesi ve tam tersine, tek yanlı veya ikili girişimlerde bulunulmasının hem Ada'da iki taraf arasında, hem de bölgesel istikrarın sağlanması yönünde sürdürülen çabalara olumsuz etki edeceği aşikardır.

ABD'nin, askeri destek ve iş birliğinden ziyade bölgesel barış ve istikrara katkı koymasının yolu, gerek Kıbrıs'ta iki taraf arasında dengeli davranarak gerekse bölgesel aktörler arasında yapıcı diyalog ve iş birliğini teşvik etmesinden geçmektedir."

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, GKRY'yi IMET programına dahil ettiklerini duyurmuştu.

Pompeo, bugün düzenlediği basın toplantısında, "ABD Dışişleri Bakanlığı, Kongre ödeneklerine ve bildirimlerine bağlı olarak, artan ikili güvenlik ilişkileri kapsamında (Rum yönetimine) uluslararası askeri eğitim vermeyi ve öğretim fonu sağlamayı planlıyor. Bu adım, Doğu Akdeniz'de istikrarı sağlamak için anahtar bölgesel ortaklarla ilişkileri geliştirme çabalarımızın bir parçasıdır." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA

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