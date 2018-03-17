KKTC'den ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Mitchell'e Tepki

KKTC Dışişleri Bakanlığı, " ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wess Mitchell'in adaya yaptığı ziyaret ve bu kapsamdaki görüşme programı ile açıklamaları, Kıbrıs sorunu müzakerelerinde neden bir yere varılamadığını bize bir kez daha net şekilde göstermiştir" açıklamasını yaptı.