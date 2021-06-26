KKTC'den AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen'e tepki

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in "İki devletli çözümü asla kabul etmeyeceğiz" şeklindeki açıklamasını "kuvvetle kınadığını" ifade etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in "İki devletli çözümü asla kabul etmeyeceğiz" şeklindeki açıklamasını "kuvvetle kınadığını" ifade etti.

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, AB Komisyonu Başkanı Ursula von Der Leyen'in Kıbrıs'ta iki devletli çözüm ile ilgili sorulan bir soruya verdiği cevaba ilişkin yazılı açıklama yaptı. Leyen'in "iki devletli çözümü asla kabul etmeyeceğiz" şeklindeki açıklamasını "kuvvetle kınadığını" ifade eden Ertuğruloğlu, AB yetkililerinin Kıbrıs Türk halkının iradesini hiçe saydığını vurguladı.

"AB'nin bu tutumu şaşırtıcı değil"

AB'nin bu pozisyonunun Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) koşulsuz desteğine bir örnek olduğunu belirten Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, "Kıbrıs Türk halkına verilen sözleri yerine getirmeyen AB'nin bu tutumu şaşırtıcı değildir" ifadelerini kullandı. Ertuğruloğlu, "Bu tutum ayrıca AB'nin, adadaki mevcut durumun devamından memnun olduğuna da işaret etmektedir. Adada herhangi bir anlaşma Kıbrıs Türk ve Rum tarafları arasında bulunacaktır. AB bu olguyu elbet anlayacaktır. Birliğe üyelik kriterlerini hiçe sayarak bir Rum devletini Kıbrıs diye üye yapan AB'nin bu utancını kamufle etmek adına sergilediği saldırgan ve çirkin tavrı asla kabul edilmeyecek, egemen, eşit uluslararası devlet politikamıza sonuna kadar sahip çıkılacaktır" dedi. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı