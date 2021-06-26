KKTC'den AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen'e tepki
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KKTC'den AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen'e tepki

KKTC'den AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen'e tepki
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in "İki devletli çözümü asla kabul etmeyeceğiz" şeklindeki açıklamasını "kuvvetle kınadığını" ifade etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in "İki devletli çözümü asla kabul etmeyeceğiz" şeklindeki açıklamasını "kuvvetle kınadığını" ifade etti.

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, AB Komisyonu Başkanı Ursula von Der Leyen'in Kıbrıs'ta iki devletli çözüm ile ilgili sorulan bir soruya verdiği cevaba ilişkin yazılı açıklama yaptı. Leyen'in "iki devletli çözümü asla kabul etmeyeceğiz" şeklindeki açıklamasını "kuvvetle kınadığını" ifade eden Ertuğruloğlu, AB yetkililerinin Kıbrıs Türk halkının iradesini hiçe saydığını vurguladı.

"AB'nin bu tutumu şaşırtıcı değil"

AB'nin bu pozisyonunun Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) koşulsuz desteğine bir örnek olduğunu belirten Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, "Kıbrıs Türk halkına verilen sözleri yerine getirmeyen AB'nin bu tutumu şaşırtıcı değildir" ifadelerini kullandı. Ertuğruloğlu, "Bu tutum ayrıca AB'nin, adadaki mevcut durumun devamından memnun olduğuna da işaret etmektedir. Adada herhangi bir anlaşma Kıbrıs Türk ve Rum tarafları arasında bulunacaktır. AB bu olguyu elbet anlayacaktır. Birliğe üyelik kriterlerini hiçe sayarak bir Rum devletini Kıbrıs diye üye yapan AB'nin bu utancını kamufle etmek adına sergilediği saldırgan ve çirkin tavrı asla kabul edilmeyecek, egemen, eşit uluslararası devlet politikamıza sonuna kadar sahip çıkılacaktır" dedi. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Dışişleri'nden Brüksel zirvesinin 'Türkiye' kararlarına tepki
Dışişleri'nden Brüksel zirvesinin 'Türkiye' kararlarına tepki

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İlham Aliyev Mustafa Şentop Vladimir Putin Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Şener Şen Acun Ilıcalı Merve Dizdar Mohammed Al Saloussi
Spor Cristiano Fatih Terim Aziz Yıldırım Sergen Yalçın Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
KKTC'den AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen'e tepki - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.6.2021 13:46:06. #1.16#

title