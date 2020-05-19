- KKTC'deki yangınlarda organize sabotaj ihtimali- Zanlı mahkemeye çıkarıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

- KKTC'deki yangınlarda organize sabotaj ihtimali- Zanlı mahkemeye çıkarıldı

- KKTC'deki yangınlarda organize sabotaj ihtimali Zanlı mahkemeye çıkarıldı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 17 Mayıs'ta Tepebaşı bölgesinde 3 farklı noktada çıkan yangınla bağlantısı olduğu düşünülen zanlı, mahkemeye sevk edildi.

- KKTC'deki yangınlarda organize sabotaj ihtimali- Zanlı mahkemeye çıkarıldı
19.05.2020 22:57 | Son Güncelleme: 19.05.2020 22:57

- KKTC'deki yangınlarda organize sabotaj ihtimali

Zanlı mahkemeye çıkarıldı

LEFKOŞA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 17 Mayıs'ta Tepebaşı bölgesinde 3 farklı noktada çıkan yangınla bağlantısı olduğu düşünülen zanlı, mahkemeye sevk edildi.

KKTC'de 17 Mayıs'ta Tepebaşı bölgesinde 3 farklı noktada çıkan yangınla bağlantısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Yusuf Sadrazam, Girne Kaza Mahkemesi'ne sevk edildi. KKTC'de bir hafta içinde 30'a yakın yangınla ilgili soruşturmayı derinleştiren polis, Tepebaşı bölgesinde tablet mangal çırası ile ormanı yakıp kaçarken ihbar üzerine yakalanan Yusuf Sadrazam hakkında mahkemeye yeminli ifade verdi. Soruşturmayı yürüten polis, zanlı Yusuf Sadrazam'ın dün saat 11.00 sıralarında kendi aracıyla Tepebaşı-Akdeniz köyü arasındaki yolun 4-5'inci kilometrelerinde seyir halindeyken tablet mangal çırasını tutuşturup ormanı yakmak amacıyla yolun güney kısmına atıp olay yerinden ayrıldığını belirtti. Olayın hemen ardından söz konusu yerden geçmekte olan duyarlı bir vatandaşın müdahalesiyle ateşin büyümeden söndürüldüğünü ifade eden polis, 10 dakika sonra olay yerine gelen zanlı Yusuf Sadrazam'ın şikayet ve tarif sonucunda tutuklandığını kaydetti. Zanlının poliste verdiği ifadede suçunu itiraf ettiğini dile getiren polis, Yusuf Sadrazam'ın 17 Mayıs Pazar günü bölgede meydana gelen ve ülkede büyük infiale neden olan 2 yangınla da bağlantısının olup olmadığının araştırılacağını kaydetti. Zanlının olay yerine attığı yakıcı maddelerin de emare olarak alındığı belirtildi. Konuyla ilgili tahkikatın yeni başladığını ve kamera kayıtlarının inceleneceğini belirten polis, mobil operatörlerinden konum istenerek zanlının 17 Mayıs'ta meydana gelen diğer 2 yangınla da ilgisinin olup olmadığının araştırılacağını vurguladı.

3 gün tutuklu kalacak

Polis, soruşturmanın tamamlanması için zanlı için 3 gün tutukluluk talep etti. Zanlının avukatı ise tutukluluk talebine itirazda bulunmadı. Girne Kaza Mahkemesi kıdemli yargıcı, konunun ciddi olduğunu, olayla bağlantılı 1 kişinin daha olabileceğini ve zanlının 17 Mayıs'ta bölgede meydana gelen diğer yangınlarla bağlantısı olabileceği iddialarının da araştırılması için talebi kabul etti.

6 bin hektarlık alan yandı

Son 1 haftadır yaklaşık 6 bin hektar ağaçlık alanın kül olduğu KKTC'de yangınlar sürüyor. Sadece hafta sonu meydana gelen yangının ülkede 1995 yılındaki Beşparmak Dağları yangınından bu yana en büyük yangın olduğu belirtiliyor.

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Yeni taziye vakası! Van'da bir mahalle daha korona nedeniyle karantinaya alındı Haber
Yeni taziye vakası! Van'da bir mahalle daha korona nedeniyle karantinaya alındı
Tavşanlı'da denetim yapan doktorun testi pozitif çıktı, 50 berber karantinaya alındı Haber
Tavşanlı'da denetim yapan doktorun testi pozitif çıktı, 50 berber karantinaya alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılış töreninde sosyal mesafe ve maske uyarısı Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılış töreninde sosyal mesafe ve maske uyarısı
Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı Haber
Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı
Çinli bilim insanları duyurdu: Koronavirüs aşısına gerek kalmayabilir Haber
Çinli bilim insanları duyurdu: Koronavirüs aşısına gerek kalmayabilir
Şafak Sezer'den eski rol arkadaşları Büşra Pekin ve Ersin Korkut'a sert tepki: Bir daha çalışmam! Haber
Şafak Sezer'den eski rol arkadaşları Büşra Pekin ve Ersin Korkut'a sert tepki: Bir daha çalışmam!
Çin'de bir kadın, kendisini aldatan sevgilisine 'Günlerce ağladım, sıra sende' notuyla 1 ton soğan gönderdi
Çin'de bir kadın, kendisini aldatan sevgilisine "Günlerce ağladım, sıra sende" notuyla 1 ton soğan gönderdi
Metruk binaya giren çocuklar, tavana asılı ceset buldu
Metruk binaya giren çocuklar, tavana asılı ceset buldu
Kırmızı listeyle koruma altına alınan köpek balığı sahile vurdu
Kırmızı listeyle koruma altına alınan köpek balığı sahile vurdu
ABD'de sadece tavşanları etkileyen yeni bir ölümcül salgın ortaya çıktı
ABD'de sadece tavşanları etkileyen yeni bir ölümcül salgın ortaya çıktı
TRT'nin '19 Mayıs Cumhuriyet Bayramı' hatası sosyal medyada tepki çekti
TRT'nin "19 Mayıs Cumhuriyet Bayramı" hatası sosyal medyada tepki çekti
Son Dakika: 15-19 Mayıs tarihleri arasındaki sokağa çıkma yasağında 28 bin 256 kişiye ceza kesildi, 368 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırıldı
Son Dakika: 15-19 Mayıs tarihleri arasındaki sokağa çıkma yasağında 28 bin 256 kişiye ceza kesildi, 368 yerleşim...
Milyonluk hırsızlığı sosyal medya paylaşımı yakalattı
Milyonluk hırsızlığı sosyal medya paylaşımı yakalattı
Muğla'da yanan yulaf tarlasında emekli savcının cesedi bulundu
Muğla'da yanan yulaf tarlasında emekli savcının cesedi bulundu
19 Mayıs mesajında bayramları karıştıran Arda Turan, sosyal medyada gündem oldu
19 Mayıs mesajında bayramları karıştıran Arda Turan, sosyal medyada gündem oldu
Ramazan Bayramı'nda 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağının detayları belli oldu! Şehit aileleri unutulmadı
Ramazan Bayramı'nda 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağının detayları belli oldu! Şehit aileleri unutulmadı
Yarasalarda yeni pandemilere yol açabilecek 1500 farklı koronavirüs türü tespit edildi
Yarasalarda yeni pandemilere yol açabilecek 1500 farklı koronavirüs türü tespit edildi
Pınar Altuğ'un eşinin doğum gününü kutlamak için paylaştığı video sosyal medyayı salladı
Pınar Altuğ'un eşinin doğum gününü kutlamak için paylaştığı video sosyal medyayı salladı
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan Waorani kabilesine de sıçradı
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan Waorani kabilesine de sıçradı
Bir kadınla evli olduğu söylenen Zeynep Korel'den, Bergüzar'a yaylım ateşi: Konuşursam evden çıkamaz
Bir kadınla evli olduğu söylenen Zeynep Korel'den, Bergüzar'a yaylım ateşi: Konuşursam evden çıkamaz
Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Akdeniz'deki depremler sonrası iki il için tsunamı uyarısında bulundu
Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Akdeniz'deki depremler sonrası iki il için tsunamı uyarısında bulundu
Kardeşinin kaza yaptığını gören sağlık personeli gözyaşlarına hakim olamadı
Kardeşinin kaza yaptığını gören sağlık personeli gözyaşlarına hakim olamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çocuklara bayram hediyesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çocuklara bayram hediyesi
İslamiyet'e ve Hz. Muhammed'e hakaret eden Fırat Erez tutuklandı
İslamiyet'e ve Hz. Muhammed'e hakaret eden Fırat Erez tutuklandı
Müge Anlı'nın ekrana dönüş tarihi belli oldu
Müge Anlı'nın ekrana dönüş tarihi belli oldu
Büyükçekmece'de korkutan görüntü! Kronomid istilası yaşanıyor
Büyükçekmece'de korkutan görüntü! Kronomid istilası yaşanıyor
Trump'tan mektupla tehdit ettiği Dünya Sağlık Örgütü'ne bir gözdağı daha
Trump'tan mektupla tehdit ettiği Dünya Sağlık Örgütü'ne bir gözdağı daha
Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Acun Ilıcalı'nın kulübü satın almak istediğini doğruladı
Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Acun Ilıcalı'nın kulübü satın almak istediğini doğruladı
Dünya Tabipler Birliği, Almanya'nın turizm planına karşı çıktı: İkinci dalga gelir ve daha sert olur
Dünya Tabipler Birliği, Almanya'nın turizm planına karşı çıktı: İkinci dalga gelir ve daha sert olur
Adıyaman'da bir baba, tartıştığı oğlunu bıçakladı
Adıyaman'da bir baba, tartıştığı oğlunu bıçakladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süreyya Önder Ekrem İmamoğlu Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Neva Hadise Harun Tan Ebru Şallı
Spor Neymar Ali Koç Lionel Messi Rıza Çalımbay Hikmet Karaman
Daha Fazla Antalya 19 Mayıs Dünya Sağlık Örgütü Çin Halk Cumhuriyeti
Şu an buradasınız: - KKTC'deki yangınlarda organize sabotaj ihtimali- Zanlı mahkemeye çıkarıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.5.2020 22:57:17. #1.15#
title