KKTC'deki yangınla ilgili gözaltına alınan Y.S: Şeytana uydum
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KKTC'deki yangınla ilgili gözaltına alınan Y.S: Şeytana uydum

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) önceki gün Tepebaşı bölgesi ile Kormacit köyü ve Kalkanlı yerleşim bölgesi yakınında çıkan yangınla ilgili gözaltına alınan Yusuf. S'nin ilk ifadesine Demirören Haber Ajansı ulaştı.

KKTC'deki yangınla ilgili gözaltına alınan Y.S: Şeytana uydum
19.05.2020 15:03 | Son Güncelleme: 19.05.2020 15:03

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) önceki gün Tepebaşı bölgesi ile Kormacit köyü ve Kalkanlı yerleşim bölgesi yakınında çıkan yangınla ilgili gözaltına alınan Yusuf. S'nin ilk ifadesine Demirören Haber Ajansı ulaştı. Bir şirkette elektrik teknisteni olarak çalışan Yusuf S.polise verdiği ifadesinde "Herhangi bir amacım yoktu, şeytana uydum." dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) dün Tepebaşı bölgesi ile Kormacit köyü ve Kalkanlı yerleşim bölgesi yakınında çıkan yangınla ilgili yeni gelişme yaşandı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin Kuzey Kıbrıs kampüsünün de bulunduğu Kalkanlı bölgesinde gözaltına alınan bir elektrik kurumunda teknisyen olarak çalışan Yusuf S. de yangının söndüğü bölgeleri yeniden yakmaya çalışırken tespit edildi. Bölgeden geçen bir vatandaşın polise yaptığı ihbar üzerine gözaltına alınan Yusuf S.'nin aracında yapılan aramada mangal tutuşturucuları ve yangına neden olacak malzemeler ele geçirildi. Yusuf S.'nin, yangının söndürüldüğü yerlere mangal tutuşturucularını atarak, yeniden yangın çıkmasına neden olduğu belirlendi.

YANGINLA İLGİLİ GÖZALTINA ALINAN YS: ŞEYTANA UYDUM

Yusuf S.'nin ilk ifadesinde, yeniden yangın çıkarmaya çalıştığını itiraf ettiği, ancak ilk yangını kendisinin çıkarmadığını iddia ettiği öğrenildi. Yusuf S. polise verdiği ifadede "Herhangi bir amacım yoktu, şeytana uydum" dedi. Polisin yanınla ilgili soruşturmayı derinleştirirken, Yusuf S.'nin bir elektrik kurumunda teknisyen olarak çalışması dikkat çekti. Polis ve itfaiyenin ortak çalışmasında Kalkanlı bölgesindeki yangının elektrik tellerinden çıkmış olabileceği üzerine bir ön rapor hazırlandı. Yusuf S.'nin de elektrik kurumunda teknisyen olması, polisin dikkatlerini sabotaj ihtimali üzerine çekti. Yusuf S.'nin yangının ilk çıktığı an söndürme çalışmalarına da katıldığı belirlendi.

BAŞBAKAN TALİMAT VERDİ

KKTC Bakanlar Kurulu'nun da gündemine gelen soruşturmanın genişlemesi beklenirken, KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ın konunun daha detaylı olarak araştırılması yönünde talimat verdiği öğrenildi. Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da "Soruşturma devam ediyor. Bir kişinin ismiyle ilgili değerlendirme var.  Bilgileri aldık. Yangınların hangisiyle ilişkili olabileceğiyle ilgili incelemeyi ve tahkikatı polis yapıyor" dedi.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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