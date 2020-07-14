KKTC'deki yangına Mehmetçik desteği Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde (KKTC) meydana gelen yangında Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin söndürme çalışmalarına destek verdiğini ve yangının yoğun çalışmalar sonucu kontrol altına alındığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde (KKTC) meydana gelen yangında Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin söndürme çalışmalarına destek verdiğini ve yangının yoğun çalışmalar sonucu kontrol altına alındığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, KKTC Alayköy'de meydana gelen yangının söndürülmesi faaliyetlerine mülki makamlar ile koordineli olarak araç-gereç ve Türk Silahlı Kuvvetleri personelleri ile gerekli desteğin sağlandığını, yoğun çalışmalar sonucu yangının kontrol altına alındığını açıkladı. - ANKARA

Kaynak: İHA