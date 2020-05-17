KKTC'deki yangın ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü'ne sıçradı
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KKTC'deki yangın ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü'ne sıçradı

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Tepebaşı bölgesinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kalkanlı Kampüsü'ne (ODTÜ Kuzey Kıbrıs) de sıçradı.

KKTC'deki yangın ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü'ne sıçradı
17.05.2020 16:48 | Son Güncelleme: 17.05.2020 16:48

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Tepebaşı bölgesinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kalkanlı Kampüsü'ne (ODTÜ Kuzey Kıbrıs) de sıçradı. Okulda bulunan öğrenciler, tahliye edilirken, bölgedeki itfaiyeciler yangına müdahale ediyor.

 


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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