KKTC'deki yangın kontrol altına alındı
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KKTC'deki yangın kontrol altına alındı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) dün Tepebaşı bölgesi ile Kormacit köyü ve Kalkanlı yerleşim bölgesi yakınında çıkan yangınlar kontrol altına alındı.

KKTC'deki yangın kontrol altına alındı
18.05.2020 12:01 | Son Güncelleme: 18.05.2020 12:01

 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) dün Tepebaşı bölgesi ile Kormacit köyü ve Kalkanlı yerleşim bölgesi yakınında çıkan yangınlar kontrol altına alındı.KKTC Polisi tarafından yangınla ilgili yapılan açıklamada, 'Yangın kontrol altında" derken, KKTC Orman Tarım ve Orman Bakanı Dursun Oğuz " Türkiye helikopter göndermeseydi.Felaket daha da büyüyecekti" dedi.

KKTC'de dün öğle saatlerinde aynı anda Tepebaşı bölgesi ile Kormacit köyü ve Kalkanlı yerleşim bölgesi yakınında çıkan yangınlar itfaiye, sivil savunma, polis ve askerlerce gece boyunca süren çalışmalar sonucu kontrol altına alındı. Yangın bölgelerinde sabah helikopter ile incelemeler yapan KKTC Tarım ve Orman Bakanı Dursun Oğuz, 'Bir yerde elektrik tellerinden bir yerde de sigara izmaritinden yangınların çıktığını tahmin ediyoruz' dedi. Sabotaj iddialarının da araştırıldığını ifade eden Oğuz, 'Geniş bir değerlendirme çalışması yapılıyor. Sonuçlar açıklanacak' dedi.500- 800 YILLIK AĞAÇLAR YANDI

Türkiye'den gelen yangın söndürme helikopterinin bir felaketi önlediğini söyleyen Oğuz, 'Yangında 500 ile 800 yaşındaki zeytin ağaçları da yandı' dedi. 


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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