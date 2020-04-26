KKTC'deki üniversiteler bahar döneminde eğitime "dijital" olarak devam ediyor Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle üniversitelerde uygulamaya konulan "online/dijital eğitim sistemi", aksamadan devam ediyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle üniversitelerde uygulamaya konulan "online/dijital eğitim sistemi", aksamadan devam ediyor.

KKTC'deki üniversitelerde öğrenim gören yerli ve yabancı öğrenciler virüs sebebiyle bahar döneminde online olarak derslere katılıyor.

Bu süreci ülkelerinde veya KKTC'de geçiren öğrenciler, herhangi bir mağduriyet yaşamıyor.

KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yükseköğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler, Yakın Doğu Üniversitesi Medya ve İletişim Çalışmaları Bölümü öğrencisi İslam Kylych ve Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi (KİSBU) Psikoloji Bölümü öğrencisi Bedia Aldıç, online eğitim süreciyle ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Öztürkler, pandemi süreci başladığından bu yana Türkiye'deki Yükseköğretim Kurulu ile irtibat halinde olduklarını belirterek hiçbir öğrencinin mağdur olmaması için çok hızlı ve sistematik adımlar attıklarını kaydetti.

Bahar döneminde KKTC'de dijital eğitime geçilmesi yönünde karar aldıklarını hatırlatan Öztürkler, "Bununla ilgili bakanlar kurulu kararı da var. Şu anda KKTC'de aktif olan bütün üniversitelerimiz öğrencilerini mağdur etmemek adına eğitimlerini dijital ortamda düzenli bir şekilde devam ettiriyor." diye konuştu.

Öztürkler, ara dönemlerde gözlem, ödev, proje ve online sınavlarla süreci yürüttüklerini belirtti.

Online eğitimle ilgili şu anda kendilerine gelen bir şikayet olmadığının altını çizen Öztürkler, üniversitelerin dijital eğitimin iyileştirilmesiyle ilgili Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) ile de çalışmalar yürüttüğünü ifade etti.

Öztürkler, "Yükseköğrenim danışma hattımız da kuruldu. Oradan online eğitimle ilgili sıkıntısı olanlar WhatsApp danışma hattından yazıyor. Biz de bunları üniversitelere bildiriyoruz. Sıkıntısı olanlara üniversiteler aracılığıyla gerekli destek sağlıyoruz." dedi.

KKTC'de okuyan 30 bine yakın öğrencinin memleketlerine döndüğünü ifade eden Öztürkler, onların da dijital eğitim olanaklarından yararlanabildiğini vurguladı.

"Direkt derse katılabiliyoruz"

Kırgız öğrenci Islam Kylych, online eğitimin gayet iyi gittiğini, gün geçtikçe de normalleştiğini kaydetti.

Kylych, "Online eğitimle alamadığımız dersleri telafi ediyoruz. Direkt derse katılabiliyoruz ve yoklama alınıyor. İnteraktif bir metot olduğu için dersimiz kayda alınıyor ve sonra bir daha izleyebiliyoruz. Ödevlerimizi de bu sisteme aktarabiliyoruz." dedi.

Öğretim görevlerine de ofis saatinde ulaşabildiklerini belirten Kylych, son dönemde olduğu için tezine yoğunlaştığını söyledi.

Kylych, haftada bir online ders aldığını ifade ederek "Derslerde herkes hocayla konuşabiliyor ve rahat rahat soru sorabiliyor. Tez hocamla da dijital ortamda rahat rahat iletişime geçebiliyorum." diye konuştu.

"Online eğitim gayet iyi ilerliyor"

Türkiye'den KKTC'ye yükseköğrenim için gelen son sınıf öğrencisi Bedia Aldıç da bu süreçte online eğitim dışında bir sürecin uygun olmayacağını söyledi.

Aldıç, sürecin normal haftalık ders programındaki gibi ilerlediğine dikkati çekerek "Sisteme online olarak bağlanıyoruz, hocalarımız bize konularımızı anlatıyor. Aynı sistem üzerinden notları da paylaşıyor. Ödevlerimizi de yükleyebiliyoruz. Hocalardan geri dönüş alarak tekrar yükleyebiliriz. Bu anlamda online eğitim gayet iyi ilerliyor." dedi.

Son sınıf ve dönemde olduğunu kaydeden Aldıç, eğer online eğitim olmasaydı muhtemelen sürecin uzayacağını, diplomasını zamanında alamayacağını ve iş başvurusu da yapma şansının olmayacağını söyledi.

Aldıç, ani gelişen bir süreç olduğu için online eğitimin ilk günlerinde ufak aksaklıklar olsa da şu an sistemin oturduğunu ve bir düzenin oluştuğunu kaydetti. Aldıç, "Aynı sınıf ortamındaymışız gibi sesli veya yazarak konuşabiliyoruz. Hoca konu anlatırken araya girip hocaya anlamadığımız yeri sorabiliyoruz. Hocalarımız da geri dönüş yapıyor." diye konuştu.

KKTC Bakanlar Kurulu, Kovid-19 pandemisi nedeniyle KKTC üniversitelerinde 2019-2020 bahar dönemi ile sınırlı kalmak koşuluyla geleneksel eğitime ara verilmesi ve eğitime dijital ortamda devam edilmesi kararı almıştı.

Kaynak: AA