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KKTC'deki Ukraynalılardan savaş karşıtı protesto

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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KKTC'deki Ukraynalılardan savaş karşıtı protesto

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Gazimağusa kentinde yaşayan Ukrayna vatandaşları, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını protesto ettiler.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Gazimağusa kentinde yaşayan Ukrayna vatandaşları, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını protesto ettiler.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, KKTC'de yaşayan Ukrayna vatandaşları "savaşa hayır" eylemi düzenledi. Gazimağusa kentindeki Zafer Anıtı'nda savaş karşıtı pankart açan grup, sloganlar atarak Putin'i ve yaşananları protesto etti. Eylemde ateşkes ve Rusya'nın çekilmesi çağrıları yapıldı. Şarkıların söylendiği eylemde "Savaşı durdurun", "Savaşa hayır" yazılı pankartlar açıldı.

(Hikmet Şafak-İHA)

KKTC'deki Ukraynalılardan savaş karşıtı protesto

KKTC'deki Ukraynalılardan savaş karşıtı protesto

KKTC'deki Ukraynalılardan savaş karşıtı protesto

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Protesto, Ukrayna, Kıbrıs, Rusya, Yerel, Güncel, Haberler

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