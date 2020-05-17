KKTC'deki orman yangınına Türkiye'den helikopter desteği
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KKTC'deki orman yangınına Türkiye'den helikopter desteği

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) çıkan orman yangını nedeniyle KKTC Başbakanı Ersin Tatar'a 'geçmiş olsun' dileklerini ileterek, Türkiye'den gönderilen 2 yangın söndürme helikopterleri ile destek verileceğini açıkladı.

KKTC'deki orman yangınına Türkiye'den helikopter desteği
17.05.2020 16:12 | Son Güncelleme: 17.05.2020 16:12

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) çıkan orman yangını nedeniyle KKTC Başbakanı Ersin Tatar'a 'geçmiş olsun' dileklerini ileterek, Türkiye'den gönderilen 2 yangın söndürme helikopterleri ile destek verileceğini açıkladı.

KKTC Tepebaşı bölgesindeki ormanlık alanda, öğle saatlerinde başlayan yangına müdahale sürdürülüyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Başbakanı Ersin Tatar'a 'geçmiş olsun' mesajı ileterek, yangına müdahale çalışmalarına Türkiye'den gönderilen 2 yangın söndürme helikopterleri ile destek verileceğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bilgilendirildiğini ve süreci takip ettiğini belirten Oktay, KKTC Başbakanı Tatar'a, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın başta olmak üzere tüm kuruluşların yangına müdahalede yanlarında olduklarını belirtti.

İKİNCİ HELİKOPTER YOLDA 

Öte yandan Mersin'den gönderilen yangın söndürme helikopterinin çalışmalarda kullanıldığı, ikinci helikopterin de Anamur'dan yola çıktığı belirtildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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