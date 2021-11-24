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KKTC'deki öğretmenler Öğretmenler Günü dolayısıyla emekli meslektaşlarını ziyaret etti

AA / Muhammet İkbal Arslan - Haberler | Güncel
KKTC'deki öğretmenler Öğretmenler Günü dolayısıyla emekli meslektaşlarını ziyaret etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla emekli öğretmenleri ziyaret etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla emekli öğretmenleri ziyaret etti.

KKTC'li öğretmenler ile Türkiye'den gelen ve burada görev yapan öğretmenler, emekli öğretmenler Teoman Ersöz ve Solmaz Ersöz'ü evlerinde ziyaret etti.

Ersöz çiftine çiçek ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri'nin 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel mektubunu takdim eden öğretmenler, bir süre kendileriyle sohbet etti.

Öğretmenlere, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Ekrem Toklucu da eşlik etti.

Emekli öğretmen Solmaz Ersöz, böyle bir ziyaretten çok büyük mutluluk duyduklarını belirterek "Bu anlamlı günde unutulmamak bizim için değerli. Öğretmenlik çok kutsal ve bitmeyen bir meslek." dedi.

Teoman Ersöz de ziyaret dolayısıyla duygulandığını ifade ederek özellikle iletilen mektubun kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

KKTC'deki öğretmenler Öğretmenler Günü dolayısıyla emekli meslektaşlarını ziyaret etti

KKTC'deki öğretmenler Öğretmenler Günü dolayısıyla emekli meslektaşlarını ziyaret etti

KKTC'deki öğretmenler Öğretmenler Günü dolayısıyla emekli meslektaşlarını ziyaret etti

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AA / Muhammet İkbal Arslan - Son Dakika Haberleri

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