KKTC'deki Kovid-19 hastalarının Türkiye'ye nakli sürüyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

KKTC'deki Kovid-19 hastalarının Türkiye'ye nakli sürüyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bulunan 4 koronavirüs (Kovid-19) hastası, tedavileri için Türkiye'ye getirildi.

KKTC'deki Kovid-19 hastalarının Türkiye'ye nakli sürüyor
11.09.2020 20:49 | Son Güncelleme: 11.09.2020 20:49

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bulunan 4 koronavirüs (Kovid-19) hastası, tedavileri için Türkiye'ye getirildi.

Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla KKTC'den Esenboğa Havalimanı'na 4 Kovid-19 hastası daha getirildi.

Nakil sırasında havalimanı görevlileri ve sağlık çalışanları tarafından maske kullanımı ve mesafe kuralına dikkat edildi.

Ambulanslara alınan hastalar, tedavilerinin yapılacağı Ankara Şehir Hastanesine götürüldü.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, 9 Eylül'de Türkiye'nin, gece yarısından itibaren KKTC'deki Kovid-19 hastalarının Türkiye'deki sağlık servislerine nakline başlayacağını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da 27 Ağustos'ta, Türkiye'nin KKTC sağlık sistemi üzerinde herhangi bir yük oluşmasına izin vermeyeceğini ve KKTC'de pozitif vaka sayısının artması durumunda hastaların ambulans uçaklarla Türkiye'deki hastanelere taşınmalarının sağlanacağını belirtmişti.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Meral Akşener Süleyman Soylu Abdülhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Müge Anlı Barış Falay Yasemin Özilhan
Spor Can Bartu Metin Oktay Şenol Güneş Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Eylül Fransa Antalya Hırsızlık
Şu an buradasınız: KKTC'deki Kovid-19 hastalarının Türkiye'ye nakli sürüyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.9.2020 20:52:40. #1.14#
title