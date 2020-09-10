KKTC'deki Kovid-19 hastalarının tedavi için Türkiye'ye getirilmesine başlandı
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KKTC'deki Kovid-19 hastalarının tedavi için Türkiye'ye getirilmesine başlandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bulunan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının tedavi için Türkiye'ye getirilmesine başlandı.

10.09.2020 02:00 | Son Güncelleme: 10.09.2020 02:05

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bulunan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının tedavi için Türkiye'ye getirilmesine başlandı.

İlk olarak KKTC'deki 4 Kovid-19 hastası, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Esenboğa Havalimanı'na getirildi.

Burada ambulanslara alınan hastalar, tedavilerinin yapılacağı hastanelere götürüldü.

KKTC'deki Kovid-19 hastalarının, ambulans uçaklarla Türkiye'ye nakillerinin devam etmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 27 Ağustos'ta, Türkiye'nin KKTC sağlık sistemi üzerinde herhangi bir yük oluşmasına izin vermeyeceğini ve KKTC'de pozitif vaka sayısının artması durumunda hastaların ambulans uçaklarla Türkiye'deki hastanelere taşınmalarının sağlanacağını belirtmişti.

KKTC'deki Kovid-19 hastalarının tedavi için Türkiye'ye getirilmesine başlandı

Kaynak: AA

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