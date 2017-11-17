KKTC'deki Kayıp Şehitler Toprağa Verildi

Kaybolan ve 54 yıl sonra bedenine ulaşılan şehit Küçük Kaymaklılı Kemal Koççino, Mehmet Koççino ve Hüseyin Mustafa Vreççalı, askeri törenle toprağa verildi.



Kayıp Şahıslar Komitesi tarafından Lefkoşa Tekke Bahçesi'nde yapılan kazılarda kalıntıları bulunan 1963 kayıplarından Küçük Kaymaklılı Kemal Koççino, Mehmet Koççino ve Hüseyin Mustafa Vreççalı, askeri törenle toprağa verildi.



Şehitler için Lefkoşa Küçük Kaymaklı Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeler daha sonra Tekke Bahçesi'ne götürüldü. Burada, ilk olarak şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve saygı atışı gerçekleştirildi.



Törende kayıp şehitlerin aileleri adına konuşan kayıp yakını Sevgi Alibaba, bundan sonra biraz olsun içlerindeki acının dineceğini belirterek bütün şehitlerin dualarla huzur içinde yatacağını ifade etti. Geçmişte yaşanan acıları bundan sonraki nesillere anlatmaya devam edeceklerini kaydeden Alibaba, tarihi bilmeyen toplumların yok olmaya mahkum olduğunu söyledi.



Küçük Kaymaklı Eğitim ve Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ali Zeybekoğlu da kayıp şehitlerin bulunması için yıllarca uğraş verdiklerini belirterek Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve bazı gazetecilerin destekleri ve yol göstericiliği ile 54 yıl sonra şehitlerin kalıntılarına ulaşıldığını söyledi. Küçük Kaymaklı halkı olarak çok acılar çektiklerini dile getiren Zeybekoğlu, bundan sonra bu tür acıların yaşanmaması dileğinde bulundu. Konuşmaların ardından, üç kayıp şehit toprağa verildi. - LEFKOŞA