KKTC'deki hastane yangınında 2 kişi hayatını kaybetti

28.02.2020 11:08 | Son Güncelleme: 28.02.2020 11:08

KKTC'de Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesinde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti.



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da bulunan Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Anjiyo Bölümünde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti. Yangında yaralananlar çevre hastanelere sevk edilirken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almayı başardı. KKTC Başbakanı Ersin Tatar ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'da olay yerine gelerek durumla ilgili incelemelere bulundu. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA