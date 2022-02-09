KKTC'deki Halil Falyalı cinayetiyle ilgili İstanbul'da 3 kişi gözaltına alındı - Haberler
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KKTC'deki Halil Falyalı cinayetiyle ilgili İstanbul'da 3 kişi gözaltına alındı

AA, Mehmet Tosun - Güncel
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KKTC'deki Halil Falyalı cinayetiyle ilgili İstanbul'da 3 kişi gözaltına alındı

KKTC'de iş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin 3 şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı.

İSTANBUL (AA) - KKTC'de iş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin 3 şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Girne Çatalköy'deki cinayetle ilgili, KKTC Kıbrıs Polis Genel Müdürlüğü ile kurulan koordinasyon sonucu, olayla ilişkili olduğu değerlendirilen 3 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğünce gözaltına alındığı belirtildi.

AA / Mehmet Tosun - Güncel

Murat Demirtaş, Halil Falyalı, İstanbul, Kıbrıs, Güncel, Haberler

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