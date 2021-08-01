KKTC'deki Demokrat Parti'den Türkiye'ye 10 bin fidan desteği
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KKTC'deki Demokrat Parti'den Türkiye'ye 10 bin fidan desteği

KKTC'deki Demokrat Parti'den Türkiye'ye 10 bin fidan desteği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Demokrat Parti (DP), Türkiye'de günlerdir yangından etkilenen ormanlık alanların yeniden ağaçlandırılması için 10 bin fidan bağışlayacaklarını duyurdu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Demokrat Parti (DP), Türkiye'de günlerdir yangından etkilenen ormanlık alanların yeniden ağaçlandırılması için 10 bin fidan bağışlayacaklarını duyurdu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) siyasi bir parti olan Demokrat Parti (DP) tarafından yapılan açıklamada, Akdeniz ve Ege bölgeleri başta olmak üzere Türkiye'nin farklı yerlerinde meydana gelen yangınlardan olumsuz etkilenen ormanların yeniden ağaçlandırılarak hayat bulması için fidan bağışında bulunacakları ifade edildi. DP Genel Başkanı ve KKTC Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu öncülüğünde gerçekleştirilen ve 10 bin fidandan oluşan bağışın, Türkiye'de ormanların yeniden ağaçlandırılmasına katkı sağlayacağı belirtildi.

"ANAVATAN TÜRKİYE İLE BİRLİKTE BİZLERİN DE CİĞERİ YANIYOR"

Bakan Ataoğlu yaptığı açıklamada, Türkiye'de yanan ormanları tekrardan ağaçlandırarak yaşanan tahribatı ortadan kaldırmak istediklerini belirterek, "Anavatan Türkiye ile birlikte bizlerin de ciğeri yanıyor. Yangından etkilenen ormanlarımızı yeniden ağaçlandırıp, bu tahribatı ortada kaldırmak istiyoruz. İnşallah yaralar kısa zamanda sarılacak ve Anavatan Türkiye'nin cennet ormanları yeniden hayat bulacak" ifadelerini kullandı. açıklamasında, geleceğe nefes olmak için hep birlikte katkıda bulunma çağrısında bulunan Ataoğlu, "Anavatan Türkiye'nin nefesine nefes katmak için 10 bin fidanla Türkiye'nin yandayız" dedi.

Ayrıca bugün öğlen saatlerinde Karşıyaka bölgesinde çıkan yangından duyduğu üzüntüyü ifade eden Ataoğlu, Orman Dairesi ile iş birliği içerisinde olduklarını belirterek, Karşıyaka'da çıkan yangından zarar gören yerleri yeniden ağaçlandırmak için fidan bağışında hazır olduklarını açıkladı.

(Emir Abdurrahman Bulut/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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KKTC'deki Demokrat Parti'den Türkiye'ye 10 bin fidan desteği - Haberler
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