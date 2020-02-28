KKTC'deki camilerde İdlib şehitleri için dua edildi

28.02.2020 16:22 | Son Güncelleme: 28.02.2020 16:22

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) camilerde dün İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

KKTC Din İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay'ın talimatıyla, İdlib'deki hain saldırılar neticesinde şehit olan 33 Mehmetçik için ülke genelinde tüm camilerde Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Camilerde, Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan "Hak Uğrunda Mücadelemiz, Birlik ve Beraberlik Ruhumuz" başlıklı Cuma hutbesi irat edildi.

KKTC Din İşleri Başkanlığı, şehit olan Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına Allah'tan rahmet, aileleri ve Türk milletine başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diledi.

Kaynak: AA