KKTC'deki camilerde "Bahar Kalkanı Harekatı" için dua edildi
Haberler » Güncel » KKTC'deki camilerde "Bahar Kalkanı Harekatı" için dua edildi - Haber

KKTC'deki camilerde "Bahar Kalkanı Harekatı" için dua edildi

Suriye'ye barış ve huzuru getirmek amacıyla İdlib'de başlatılan "Bahar Kalkanı Harekatı"na destek amacıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) camilerde sabah namazının ardından dua edildi.

02.03.2020 10:31 | Son Güncelleme: 02.03.2020 10:33
KKTC'deki camilerde

'ye barış ve huzuru getirmek amacıyla 'de başlatılan "Bahar Kalkanı Harekatı"na destek amacıyla Kuzey Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) camilerde sabah namazının ardından dua edildi.

KKTC Din İşleri Başkanlığı kararıyla, "Bahar Kalkanı Harekatı"nda görev yapan Mehmetçiklere manevi destek ve harekatın başarıyla sonuçlanması amacıyla ülke genelindeki tüm camilerde Fetih suresi okundu ve dua edildi.

Camilerde Türklerin yanı sıra yabancı Müslümanlar da Mehmetçik için dua etti.

Mehmetçiklere manevi destek için sabah namazına müteakip Fetih suresi ve dualar okunmaya devam edecek.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: KKTC'deki camilerde "Bahar Kalkanı Harekatı" için dua edildi
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler