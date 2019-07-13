KKTC'deki aile faciasının ardından tüm resmi etkinlikler iptal edildi (2)

AİLESİNİN ÖLDÜĞÜNÜ BİLMİYOR

KKTC'de anne ve babasıyla 2 kardeşlerini kaybeden, kendisi ise çevre sakinleri tarafından kurtarılıp, hastanede tedaviye alınan 12 yaşındaki Barış Katırcı kendine geldi.

Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu, Katırcı'yı hastanede ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklama yapan Sennaroğlu, Barış Katırcı'ya bir şey isteyip istemediğini sorduğunu, kendisinden annesini ve Fenerbahçe forması istediğini ifade ederek, "Barış, öncelikle 'annem gelsin' dedi. Ardından da Fenerbahçe forması istedi. Hemen kendisine bir forma aldık. Çok sevindi. Ama ailesinin öldüğünü bilmiyor" diye konuştu.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar da, ailesinin tamamını kaybeden Barış'a sahip çıkacaklarını açıkladı. Tatar şöyle konuştu:

"Kaplıca'da aynı aileden 4 kardeşimizi kaybetmemize neden olan boğulma olayı tüm ülkemizi yasa boğmuştur. Ölenlere bir kez daha Allah'tan rahmet tüm sevenlerine ve başta Büyükkonuk halkı olmak üzere tüm halkımıza başsağlığı diliyorum. Geride kalan yavrumuza, Barış'ımıza devletimizin sahip çıkacağından kimsenin kuşkusu olmasın. Gerekenlerin yapılması konusunda devletimizin ilgili tüm kurumları devreye sokulmuştur. Halkımıza bu elim olay karşısında gösterdiği duyarlılık nedeniyle teşekkür eder, böylesi üzücü olayların yaşanmaması için, yeniden, herkesi dikkatli olmaya çağırırım."

Kaynak: DHA