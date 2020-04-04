KKTC'deki 190 Türk öğrenci Balıkesir'e uçakla getirildi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki 190 Türk öğrenci geniş güvenlik önlemleri altında uçak ile Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulunan Koca Seyit Havalimanına getirildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki 190 Türk öğrenci geniş güvenlik önlemleri altında uçak ile Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulunan Koca Seyit Havalimanına getirildi.

Kuzey Kıbrıs Ercan Havalimanından havalanan uçak yaklaşık 2 saatlik bir uçuşun sonrasında Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulunan Koca Seyit Havalimanına geniş güvenlik önlemleri altında iniş yaptı. Alınan tedbirler altında aprona park edilen uçaktaki yolcular sağlık kontrolleri yapıldı. Gümrük ve pasaport işlemlerinin ardından daha sonra otobüslere bindirilen öğrenciler emniyet güçlerinin yoğun güvenlik önlemleri altında Balıkesir'de belirlenen bir öğrenci yurdunda 14 günlük bir karantinaya alınmak üzere Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait 14 otobüs ile geniş güvenlik önlemleri altında yola çıkarıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA