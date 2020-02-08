KKTC'de Zafer Burnu dolu yağışı sonrası beyaza büründü

08.02.2020 11:15 | Son Güncelleme: 08.02.2020 11:29

KKTC'nin Dipkarpaz'da bulunan Zafer Burnu bölgesi bir anda bastıran dolu yağışı nedeniyle beyaza büründü.



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni etkisi altına alan soğuk ve yağmurlu hava KKTC'nin en uç bölgesini dolu yağışı sonrası beyaza bürüdü. Özelikle Dipkarpaz'da bulunan Zafer Burnu bölgesinde yağış şiddetli doluya dönüşünce her taraf bembeyaz oldu.



Bölge sakinlerinden Yusuf Güngör de o anları cep telefonuyla görüntüledi. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA