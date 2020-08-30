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- KKTC'de Zafer Bayramı coşkusu

- KKTC'de Zafer Bayramı coşkusu 30 Ağustos Zaferi'nin 98'inci yıl dönümü KKTC'de kutlanıyor.

30.08.2020 15:08 | Son Güncelleme: 30.08.2020 15:14

- KKTC'de Zafer Bayramı coşkusu

LEFKOŞA - 30 Ağustos Zaferi'nin 98'inci yıl dönümü KKTC'de kutlanıyor.

30 Ağustos Zafer Bayramı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda düzenlenen resmi geçit töreniyle kutlandı. İlk tören saat 09.30'da Atatürk Anıtı önünde çelenklerin koyulması ile başladı. İkinci tören başkent Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda, yaya ve zırhlı tören birliklerinin resmi geçit töreni ile son buldu. Törene KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersin Tatar, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, GKK Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da katıldı. Törende, protokol sırasına göre çelenkler anıta sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, bayraklar İstiklal Marşı eşliğinde göndere çekildi.

Anıt Özel Defteri'ni Cumhurbaşkanı Akıncı, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçi Başçeri ve KTBK Komutanı Tümgeneral Öztürk imzaladı. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Anıt Özel Defteri'ne şunları yazdı: "Aziz Atatürk, 30 Ağustos Zafer Bayramının 98. yılında yine huzurundayız ve ilkelerine olan sarsılmaz inancımızla seni bir kez daha saygı ile anıyoruz. Yokluklar içinde Mehmetçiğin üstün fedakarlık ve cesareti, senin askeri dehan ile birleşince büyük zafere ulaşılmış, bu sayede Anadolu yabancı işgalinden kurtulmuş, 'En büyük eserim' dediğin Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasının önü açılmıştır.

Kurucusu olduğun Türkiye Cumhuriyeti, senin ilkelerin doğrultusunda ilelebet yaşamaya devam edecek, karşılaştığı her türlü zorluğu aşarak demokratik, laik ve çağdaş bir hukuk devleti olarak daha parlak bir geleceğe doğru gelişimini sürdürecektir. Bu düşüncelerle seni bir kez daha saygı ve özlemle anıyoruz. Ruhun şad olsun."

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçi Başçeri ise Anıt Özel Defteri'ne şunları kaydetti:

"Büyük Önder Atatürk, şanlı tarihimizin en önemli dönüm noktasını oluşturan bu anlamlı zaferin 98. yıl dönümünde manevi huzurunuzdayız. 26 Ağustos 1922 tarihinde başlayan Büyük Taarruz, Dumlupınar'da zafer ile taçlanmış, kazanılan bu Büyük Zafer yüce Türk Milleti'nin ordusuyla birlikte verdiği mücadelenin en önemli sembollerinden biri haline gelmiştir. Milletimiz istiklal ve istikbali uğruna gösterdiği fedakarlık ve cesaretle, varlığına yönelik tehditleri yerle yeksan edeceğini bir kez daha ispat etmiştir. Şundan emin olunuz ki, Türkiye'yi daha aydınlık bir geleceğe taşımak için yürüdüğümüz yolculukta, sizden devraldığımız bayrağı her daim dalgalandırmaya devam edeceğiz. Bu dileklerle, vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gezilerimize uzun ömürler diliyor, aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyoruz."

KTBK Komutanı Tümgeneral Öztürk ise Anıt Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Büyük Önder Atatürk, dünyada özgürlük ve bağımsızlık mücadelelerine öncülük ve örnek teşkil eden, milletlerin yüreğinde zulme ve zorbalığa karşı direnmenin meşalesini yakan büyük zaferin 98'inci yıl dönümünde büyük bir gurur ve coşku ile huzurunuzdayız. Kazanılan bu büyük zafer sadece bir ulusun bağımsızlığı ve özgürlüğü değil, bu uğurda savaşan tüm uluslara yol gösteren bir mihenk taşıdır. Büyük taarruz halkı, vatanı ve bayrağı için mücadele eden tüm liderlere örnek olmuştur. Kahraman Türk ordusu Kıbrıs adasında haksızlığa ve zulme maruz kalan Kıbrıs Türkü'nün hukukunu korumak üzere kahraman mücahitlerle Mutlu Barış Harekatı'nı gerçekleştirmiştir. Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı kahraman Türk ordusunun bir parçası olarak bundan sonra da Kıbrıs Türkü'nün hak ve menfaatlerini korumaya devam edecektir. Bu tarihi gün vesilesi ile aziz hatıranız önünde saygı ile eğilirken, vatan ve millet uğruna canlarını feda eden şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz."

- KKTC'de Zafer Bayramı coşkusu

Kaynak: İHA

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