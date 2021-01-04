KKTC'de yürürlükteki bazı Kovid-19 tedbirlerinin süresi uzatıldı
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KKTC'de yürürlükteki bazı Kovid-19 tedbirlerinin süresi uzatıldı

04.01.2021 23:13 | Son Güncelleme: 04.01.2021 23:16
KKTC'de yürürlükteki bazı Kovid-19 tedbirlerinin süresi uzatıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yürürlükte olan bazı kararların süresi uzatıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yürürlükte olan bazı kararların süresi uzatıldı.

KKTC Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesince alınan ilave Kovid-19 tedbir kararlarının, Bakanlıkça uygulanmasına karar verildi.

Buna göre, saat 22.00'den sonra kafe, restoran, pastane, kuaför salonu, güzellik merkezi, kıraathane, spor salonu, pide salonu ve berber salonu gibi iş yerlerindeki faaliyetlerin durdurulmasına ilişkin alınan karar devam edecek. Bu işletmelerde 22.00'den sonra yalnızca paket servis hizmeti verilecek.

Meyhane, masaj salonları, bar ve benzeri eğlence yerlerinin kapalı kalması yönündeki karar, 10 Ocak'a kadar uzatıldı.

KKTC'de ikamet eden ve Kıbrıs Rum kesiminde rutin tedavi gören hastalar, mağduriyet yaşamamaları için Rum kesimine, karantina uygulaması olmaksızın günübirlik geçiş yapılabilecek.

KKTC'de ikamet eden ve Rum kesiminde çalışan kişilerin geçişleri ise 10 Ocak'a kadar karantina uygulamasına tabi olacak.

Evlerde 10 kişiden fazla bir araya gelinmemesi yönünde alınan ve 3 Ocak'a kadar yürürlükte olan karar 10 Ocak'a kadar uzatıldı.

Her türlü eğlence faaliyetleri, iş yeri açılış törenleri, düğün, sinema, tiyatro, doğum günü, toplu ibadet, nişan, nikah, mevlit, sergi ve faaliyetlerinin durdurulmasına ilişkin karar da 10 Ocak'a kadar uzatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan

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