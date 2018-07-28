KKTC'de, Yunanistan'a Kaçmaya Çalışan Fetö Şüphelileri Yakalandı (3)

ŞÜPHELİLER ARASINDA KURMAY ALBAY VE YARBAYLAR VAR

KKTC'de Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan FETÖ şüphelileri arasında KKTC'de Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev yapan ve firari olan eski kurmay albay Mehmet Y. ile yarbaylar Yener D., Ersan Y. ve Nazım Ş.'nin de bulunduğu öğrenildi.