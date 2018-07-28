KKTC'de, Yunanistan'a Kaçmaya Çalışan Fetö Şüphelileri Yakalandı (3)
ŞÜPHELİLER ARASINDA KURMAY ALBAY VE YARBAYLAR VARKKTC'de Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan FETÖ şüphelileri arasında KKTC'de Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev yapan ve firari olan eski kurmay albay Mehmet Y. ile yarbaylar Yener D., Ersan Y. ve Nazım Ş.'nin de bulunduğu öğrenildi.
ŞÜPHELİLER ARASINDA KURMAY ALBAY VE YARBAYLAR VAR
KKTC'de Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan FETÖ şüphelileri arasında KKTC'de Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev yapan ve firari olan eski kurmay albay Mehmet Y. ile yarbaylar Yener D., Ersan Y. ve Nazım Ş.'nin de bulunduğu öğrenildi.