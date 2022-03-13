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KKTC'de yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu. Bölgede kar yağışı nedeniyle Selvilitepe'ye çıkan iki 2 araç kontrolünü kaybederek uçurumdan yuvarlandı. Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, Boğazköy bölgesinde yoğun kar yağışı nedeniyle, Girne- Lefkoşa ana yolunun St. Hilarion Kavşağı ile Girne'deki Sevgi Çemberi arasındaki yolun trafik akışına kapatıldığı bildirilirken, yolların temizlenmesinin ardından ise tekrar trafiğe açıldı.

(Hikmet Şafak/İHA)

KKTC'de yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu

KKTC'de yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu

KKTC'de yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Lefkoşa, Kıbrıs, kar, Güncel, Haberler

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