KKTC'de YTB "Türkiye Bursları" bilgilendirme toplantısı

06.02.2020 18:08 | Son Güncelleme: 06.02.2020 18:08

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca (YTB) yürütülen Türkiye'de eğitim gören uluslararası öğrencilere yönelik "Türkiye Bursları" programı hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliğindeki etkinlikte, YTB Türkiye Bursları Heyeti'nden Gökhan Duman ve Servet Turan, basın mensuplarını Türkiye Bursları hakkında bilgilendirdi.

Duman, 1960'larda bursların diğer devletlerle imzalanan iki taraflı anlaşmalar çerçevesinde sağlandığını, özellikle merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın desteğiyle 1992'de "Büyük Öğrenci Projesi" başlatıldığını ve ilk kez uluslararası öğrencilere yönelik politikaların sistematik hale getirildiğini söyledi.

Türkiye'nin dış politikasından kültürüne, sosyal politikalarından ekonomik büyümesine kadar gerçekleştirilen büyük reformların yansımalarının 2000'li yılların başlarından bu yana uluslararası eğitim alanında görüldüğünü belirten Duman, bu alanda önemli adımlar atıldığını dile getirdi.

Duman, Türkiye Bursları programının 2012'de YTB tarafından hayata geçirildiğini, Türkiye tarafından verilen yükseköğrenim burslarının yenilenerek, tekrar etkin kılındığını hatırlattı.

Türkiye Burslarına 150 bin başvuru

Türkiye Burslarının ilk yılında 40 bin başvuru alındığını anımsatan Duman, geçen yıl ise bunun için yaklaşık 150 bin başvuru geldiğini vurguladı.

Duman, her yıl ortalama 5 bin kişinin yararlanabildiği Türkiye Bursları kapsamında 17 binden fazla uluslararası öğrencinin Türkiye'de eğitim gördüğünü vurgulayarak, 10 Ocak'ta başlayan Türkiye Bursları 2020 yılı başvurularının 20 Şubat'ta sona ereceğini bildirdi.

Daha sonra Gazimağusa'daki Türk Maarif Koleji'ni ziyaret eden Duman ve Turan, öğrenci ve velilere Türkiye Burslarını anlattı ve soruları yanıtladı.

Söz konusu burslara, "www.turkiyeburslari.gov.tr" adresinden başvurulacak.

Kaynak: AA