KKTC'de yoğun kar nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KKTC'de yoğun kar nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı

AA - Güncel
 - Güncelleme:
KKTC'de yoğun kar nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) etkili olan yoğun kar nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatıldığı bildirildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) etkili olan yoğun kar nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatıldığı bildirildi.

Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Boğazköy bölgesinde yoğun kar yağışı nedeniyle, Girne- Lefkoşa ana yolunun St. Hilarion Kavşağı ile Girne'deki Sevgi Çemberi arasındaki yol trafik akışına kapatıldı.

Ayrıca Lefkoşa'daki Alevkayası-Karaağaç yolunun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle trafiğe kapatıldığı belirtildi.

KKTC'li çok sayıda vatandaşın, ülkede etkili olan kar yağışıyla ilgili sosyal medyada paylaşım yaptığı görüldü.

KKTC'de yoğun kar nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı

AA / Güncel

Lefkoşa, Kıbrıs, Polis, kar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title