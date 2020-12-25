KKTC'de yılbaşı öncesi yeni Covid-19 önlemleri

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 28 Aralık 2020 tarihinden itibaren yerel saatle 21.00'den sonra kafe, restoran, pastane gibi işletmelerin faaliyetlerinin durdurulmasına karar verildi. Ayrıca yine meyhane, bar, kulüp ve benzeri eğlence yerlerinin kapatılma kararı ise 4 Ocak 2021 tarihine kadar uzatıldı.

KKTC Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan yeni kararlar açıklandı. KKTC Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin 45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında alınan kararlar doğrultusunda 28 Aralık 2020 tarihinden itibaren yerel saatle 21.00'den sonra kafe, restoran, pastane, bet ofisi, kuaför salonu, güzellik merkezi, masaj salonu, spor salonu, pide salonu, simitçi, berber salonu alanlarındaki faaliyetlerin durdurulmasına karar verildi. 21.00'den sonra yalnızca paket servis hizmetlerinin açık olacağı belirtildi. Ayrıca yine meyhane, bar, kulüp ve benzeri eğlence yerlerinin kapatılma kararı ise 4 Ocak 2021 tarihine kadar uzatıldı.

Üst kurul daha öncede aldığı karar doğrultusunda yılbaşı ve eğlence programlarının yasaklanmasının gerekli olduğunu, yılbaşı kutlamalarının halka açık, kapalı, toplu yapılacak tüm etkinliklerde yasakların devam etmesine karar verildiği belirtildi. Ayrıca her türlü eğlence faaliyetlerinin yasaklanması, iş yeri açılış amacıyla düzenlenen törenlerin de 4 Ocak'a kadar yasaklanması kararlaştırıldı.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlar Resmi Gazete'de yayınlanan ve daha önce de bildirilen uçuşlar ile ilgili olarak charter sefer, özel uçak, tarifeli sefer ve gemi yolu ile KKTC'ye giriş yapmak amacıyla 3 gün ve daha kısa süreli karantinasız girişler süresiz olarak yasaklandı. KKTC'ye gelecek herkesin Sağlık Bakanlığı'nın verdiği 15 günlük karantina şartlarına girmek zorunda olduğu duyuruldu.

Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB), İngiliz Üstleri, Ara Bölge ve Barış Gücü çalışanlarının sınır kapılarından son bir hafta içinde yapılmış negatif PCR testlerini belgelemeleri kaydı ile geçişlerine izin verilmesinin uygun görüldüğü aktarıldı. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı