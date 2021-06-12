KKTC'de yeni Kovid-19 tedbirleri alındı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede uygulanacak yeni tedbirler açıklandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede uygulanacak yeni tedbirler açıklandı.

KKTC Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesince alınan ilave Kovid-19 tedbir kararlarının Bakanlıkça uygulanmasına karar verildi.

Haftanın tüm günleri saat 00.00 ile 05.00 arasında temel ihtiyaçların karşılanması haricinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Perakende ve mağazacılık hizmetleri ve kapalı olarak belirtilmeyen tüm sektörler 08.30-20.00 saatleri arasında, restoranlar, kafe, pastane ve büfeler ise 06.00-23.30 saatleri arasında hizmet verebilecek, marketler ise 07.00-23.00 arasında açık olacak.

KKTC'ye girişler konusunda ülkeler renk kodların göre ayrılarak yeni kriterler belirlendi.

Buna göre, son 14 günde koyu kırmızı renkteki ülkelerde bulunanların (KKTC vatandaşı hariç) ülkeye girişleri yasak olacak.

Kırmızı renkteki ülkelerden gelenler, Kovid-19 aşısını yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın, yolculuk öncesi son 72 saatte yaptırdığı, sonucu negatif olan PCR sonucu ve 10 gün karantina şartıyla ülkeye giriş yapabilecek.

Turuncu renkteki ülkelerden gelen aşılı ve hastalığı geçirmiş kişiler, son 72 saatteki negatif PCR sonucu ile karantinasız giriş yapabilecek, aşısız olanlar ise negatif PCR sonucu ve 10 gün karantinaya tabi olacak. Türkiye turuncu kategoride yer alıyor.

Sarı renkte yer alan ülkelerden gelen, aşılı veya hastalığı geçirmiş kişiler son 72 saat negatif PCR sonucuyla ülkeye karantinasız girebilecek, aşısız olanlar ise 72 saat önce yapılmış PCR test sonucu ve 7 gün karantina şartıyla ülkeye girebilecek.

Yeşil renkteki ülkelerden gelen, aşılı olan veya daha önce Kovid-19 hastalığını geçirmiş olan kişilere herhangi bir kısıtlama olmayacak, aşısız olanlardan ise sadece son 72 saatteki negatif PCR test sonucu talep edilecek.

Gri renkteki ülkelerden gelenlerden ise, aşılı olup olmadığına bakılmaksızın, son 72 saatte yapılmış negatif PCR sonucu ve 14 gün karantina şartı ile ülkeye giriş yapılabilecek.

Kıbrıs Rum kesimiyle kara kapılarındaki geçişlerde ise yeşil renkteki ülkelerden gelenlere herhangi bir kısıtlama olmayacak, turuncu renkteki ülkelerden gelenlerden 7 günde bir negatif antijen/PCR testi istenecek.

Kırmızı renkteki ülkelerden gelenlerden ise son 72 saatte yapılmış negatif PCR testi, iş, eğitim, ikamet nedenli geçişler ise 7 günde bir negatif antijen/PCR testi istenecek.

Belirtilen kriterlere göre karantinaya girmesi gereken kişiler, KKTC'deki ikamet adresi göstermeleri ve ülkeye gelmeden önce "Güvende Kal Uygulaması"nı indirmeleri koşuluyla elektronik bileklikle geldikleri ülkeye göre 10-14 günlük karantina sürelerini belirtilen ikamet adreslerinde geçirebilecek.

Kapalı alanlarda miting ve tören yapılamayacak

KKTC'ye düzenlenecek uçak seferlerine günde azami 6 uçuş ve her uçuşta en fazla 200'er kişi bulunacak şekilde yolcu kabul edilecek, gemi seferlerine ise günde azami 2 sefer ve her seferde 150'şer kişi (askerler hariç) bulunacak şekilde yolcu kabul edilecek.

Devlet ve özel okullar, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından yapılacak plan kapsamında açılabilecek,

Kapalı alanlarda eylem, miting ve törenlerin yapılamayacak, açık alanlarda düzenlenecek eylem, miting ve törenlerin sosyal mesafe kuralına uyarak yapılabilecek.

Toplu ibadetler sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralına uyularak ve ibadet edilecek kapalı alanların azami üçte biri kullanılarak yapılabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan