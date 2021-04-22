KKTC'de yeni Kovid-19 tedbirleri açıklandı
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KKTC'de yeni Kovid-19 tedbirleri açıklandı

KKTC'de yeni Kovid-19 tedbirleri açıklandı
Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan - Haberler | Güncel

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede uygulanacak yeni tedbirler açıklandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede uygulanacak yeni tedbirler açıklandı.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesince alınan ilave Kovid-19 tedbir kararlarının, Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanmasına karar verildi.

Buna göre, pazartesi ve cumartesi günleri arasında 21.00 ile 05.00, cumartesi 21.00 ile pazartesi 05.00 saatleri arasında temel ihtiyaçların karşılanması haricinde sokağa çıkma yasağı devam edecek.

Marketler, pazartesi ile cumartesi günleri arasında 07.00-20.00 saatleri arası açık olacak.

Pazar günleri, eczaneler, fırınlar, benzin istasyonları ve tarım, hayvancılık ve bunlara bağlı sanayi işletmeleri haricinde tüm işletme ve faaliyetler kapalı olacak, restoran, kafe ve pastanelerin yalnızca paket servisleri açık olacak.

Tüm kurum ve kuruluşlar pandemi kuralları çerçevesinde normal çalışma düzenine geri dönebilecek, sinema salonları, düğün salonları, bar, nargile kafe, hamam ve saunalar ise kapalı olacak.

Eğitim online devam edecek

Devlet ve özel okullarda, 12'nci sınıflar hariç, eğitim online olarak bir sonraki karara kadar devam edecek.

KKTC'de ikamet eden Rum kesiminde çalışan veya Rum kesiminde ikamet eden ve KKTC'de çalışan kişiler son 7 gün içerisinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri kaydıyla karantina uygulaması olmaksızın günübirlik geçiş yapabilecek.

Toplu ibadet ve iftarlar yapılamayacak

Yoğun vaka artışı nedeniyle toplu ibadetler ve iftarlar yapılamayacak.

Karantina kapasitesi ve gelecek kişilerin karantinada kalmasının sağlanması göz önüne alınarak, KKTC'ye günde azami 4 uçuş ve her uçuşta en fazla 200'er kişi bulunacak şekilde yolcu kabul edilecek, gemi seferlerine ise günde azami 2 sefer ve her seferde 75'er kişi (askerler hariç) bulunacak şekilde yolcu kabul edilecek.

Son 14 gün içerisinde Birleşik Krallık, Hollanda, Brezilya, Danimarka ve Afrika'da bulunan kişilerin 14 gün karantinada kalmaları kaydı ile ülkeye girişlerine izin verilecek.

Eylem, miting ve törenler kapalı alanlarda yapılamayacak, açık alanlarda yapılması planlanan eylem, miting ve törenler ise sosyal mesafe ve pandemi kurallarına riayet edilmesi şartıyla yapılabilecek.

Sağlık Bakanlığının belirlemiş olduğu "elektronik bileklik ile ev karantinası" kriterlerine uyan kişiler (70 yaş üstü yaşlılar,12 yaş altı çocuklar, gebelik vb.), elektronik bileklikle, 10-14 gün süreyle karantinalarını taahhüt ettikleri ikamet adreslerinde geçirebilecek.

Charter seferler ile bileklik uygulamasına tabii tutulmak koşuluyla 3 gecelik kapalı otel turizmi yapacak ve hazırlanan taahhütnameleri imzalayacak olan oteller, dışarıdan müşteri kabul etmeyecek.

Bu kapsamda 15.04.2021 tarihinden itibaren kapalı otel turizm için haftada azami 4 uçuş düzenlenmesi uygun görülürken, otel çalışanları her yedi günde bir PCR testi yapacak.

Alınan yeni kararlar, 25 Nisan Pazar 24.00'ten itibaren uygulanacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan

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