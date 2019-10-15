KKTC'de yeni İkamet ve Vize Tüzüğü'ne karşı eylem

15.10.2019 23:05

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 23 Ekim'de yürürlüğe girecek olan yeni İkamet ve Vize Tüzüğü'ne tepki gösteren 15 dernek eylem düzenledi. KKTC Başbakanı Tatar ise dernek üyeleri ile görüşerek Tüzüğü düzeltme sözü verdi.

KKTC'de 23 Ekim'de yürürlüğe girecek yeni İkamet ve Vize Tüzüğü, 15 dernek başkanının katılımı ile gerçekleştirilen eylem ile protesto edildi. Protestoya KKTC Vatanseverler Derneği, Adıyamanlılar Derneği, Kars Büyük Oluklular Derneği, Dostlar Dayanışma Derneği, İyi Toplum Gönüllüler Derneği, Kamet Derneği, Doğayı ve Canlıyı Koruma Derneği, Hataylılar Derneği, Gaziantepliler Derneği, Elini Uzat Derneği, Malatyalılar Derneği, Kahramanmaraşlılar Derneği, Mardin Midyatlılar Derneği, Erzurumlular Derneği, Oğuz Boyu Derneği destek verdi. Başbakanlık önünde gerçekleşen eylemde yapılan dernekler adına yapılan ortak açıklamayı Adıyamanlılar Derneği Başkanı Suphi Asiltürk okudu. Ortak açıklamada, Tüzükte kendilerini rahatsız eden konuların daha önce tüm yetkililere aktarıldığı ve bu yanlışların giderileceğine dair söz verildiği hatırlatıldı.Açıklamada, tüzüğün 1999 yılında Türkiye ile KKTC arasında imzalanan İki Ülke Vatandaşlarına İlave Kolaylıklar Tanınmasına İlişkin Uluslararası Anlaşmaya aykırı olduğu kaydedildi. Eylemlerin devam edeceği uyarısında bulunan dernek yetkilileri, gereğinin yapılmasını talep etti.

KKTC BAŞBAKANI TATAR'DAN DÜZELTME SÖZÜ

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Başbakanlık önündeki dernek üyeleri ile bir araya gelerek kendisine taktim edilen karanfili aldı. Tatar, İçişleri Bakanlığının yapmış olduğu yeni yasadaki eksiklerin giderileceğine ve bu konuda gerekli önlemleri aldıklarını belirterek düzeltilme yapacağı sözü verdi.

(İHA)

Kaynak: İHA