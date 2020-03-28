KKTC'de yaz saati uygulaması yarın başlıyor Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yaz saati uygulaması, pazar günü başlıyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yaz saati uygulaması, pazar günü başlıyor. 29 Mart Pazar günü saat 03.00'te saatler bir saat ileri alınacak.

KKTC'de yaz saati 29 Mart Pazar günü saat 03.00'te saatler bir saat ileri alınacak. KKTC Bakanlar Kurulu'nun Resmi Gazete'de yayımlanan Yaz Saati Emirnamesi'ne göre, saatler 29 Mart Pazar günü saat 03.00'te bir saat ileri alınacak. Yaz saati uygulaması, 25 Ekim Pazar günü sona erecek. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA