KKTC'de yaşayan İngilizler, Noel'i denize girerek kutladı
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KKTC'de yaşayan İngilizler, Noel'i denize girerek kutladı

31.12.2020 20:06 | Son Güncelleme: 31.12.2020 20:10
KKTC'de yaşayan İngilizler, Noel'i denize girerek kutladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yaşayan İngilizler, Noel'i denize girerek kutladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yaşayan İngilizler, Noel'i denize girerek kutladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yaşayan İngilizler hem yeni yılı kutlamak hem de Kanser Hastalarına Yardım Derneği'ne destek olmak amacıyla Lapta İncirli Plajı'nda etkinlik düzenledi. Etkinliğe bölgede yaşayan yaklaşık 100 İngiliz vatandaşı ve Kıbrıslı Türkler katıldı. Yeni yılı Akdeniz'in serin sularında karşılayan İngilizler soğuk havaya rağmen denizin keyfini çıkardı. Soğuk havada yüzenleri görenler, hem şaşırdı hem de ilgiyle izledi. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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