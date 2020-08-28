KKTC'de yapılan son ankette halk, Kıbrıs'ta iki devletli çözüm istiyor Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) son yapılan ankete göre; Kıbrıs Türk Halkı, Kıbrıs'ta 'iki devletli' çözüm istediği ortaya çıktıKKTC'de Haber Kıbrıs Ajansı'nın 960 kişi ile yaptığı ankette Kıbrıs konusunda Türkiye ile birlikte hareket edilmesi gerektiği ifade edilirken;

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) son yapılan ankete göre; Kıbrıs Türk Halkı, Kıbrıs'ta 'iki devletli' çözüm istediği ortaya çıktı

KKTC'de Haber Kıbrıs Ajansı'nın 960 kişi ile yaptığı ankette Kıbrıs konusunda Türkiye ile birlikte hareket edilmesi gerektiği ifade edilirken; olası bir çözümde Türkiye'nin Kıbrıs üzerindeki garantörlüğünün devam etmesi gerektiği de vurgulandı.

Ankette; 'Kıbrıs sorununa en uygun çözüm modeli sizce hangisidir?' sorusuna, katılımcıların yüzde 27.6'sı 'iki devletli çözüm' cevabını verdi. Ankete katılanların yüzde 23.5'i de 'Türkiye ile entegrasyon olmalı' cevabını verirken yüzde 23.2'si KKTC'nin tanıtılmasını istedi. Kıbrıs'ta Rumlarla birlikte 'Federal bir çözüm' isteyenlerin oranı ise yüzde 9.5'te kaldı.

'TÜRKİYE'SİZ ÇÖZÜM OLMAZ'

'Kıbrıs sorununda Türkiye ile birlikte hareket etmemiz gerekir mi?' yönündeki bir soruya ankete katılanların yüzde 62.5'i 'kesinlikle katılırım' cevabını, yüzde 22.7'si de 'katılırım' cevabını verdi. Sonuca göre; 'katılmam' ve 'kesinlikle katılmam' diyenler ise yüzde 6,1... Ankette, Kıbrıs Rumlarının bir çözüm isteyip istemediği ile ilgili bir soruya halkın yüzde 77'si 'hayır' cevabını verdi. Halkın yüzde 10'u da Rumların çözüm istediğini ifade etti. Anket sonucunda; 'olası bir çözümde Türkiye'nin garantörlüğü olmazsa olmazımdır' diyenler yüzde 85 olarak çıktı.

Kaynak: DHA