KKTC'de yangın: 1 ölü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Gazimağusa kentinde sabah saatlerinde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Gazimağusa kentinde sabah saatlerinde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, Gazimağusa kentinde Zehra Molding'e ait bir evde sabah saatlerinde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, Zehra Molding'in hayatını kaybettiği bildirildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA