KKTC'de Yakalanan Fetö Zanlıları Mersin'e Getirildi

KKTC'den Yunanistan'ın Rodos Adası'na kaçmaya çalışırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi 50 kişi Mersin'e getirildi. Edinilen bilgiye göre, KKTC'den Rodos Adası'na yasa dışı yollardan kaçmaya çalışırken yakalanan ve aralarında FETÖ firarisi asker ve öğretmenlerin de bulunduğu 50 şüpheli, dün Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Dairesi görevlilerince teslim alındı. FETÖ zanlılarının bu sabaha karşı Mersin'e getirildiği ve İl Emniyet Müdürlüğünde sorgulandıkları öğrenildi.

(İHA)