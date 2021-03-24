KKTC'de yakalanan FETÖ mensubu Türkiye'ye getirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

KKTC'de yakalanan FETÖ mensubu Türkiye'ye getirildi

24.03.2021 20:21 | Son Güncelleme: 24.03.2021 20:25
KKTC'de yakalanan FETÖ mensubu Türkiye'ye getirildi

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu gerekçesiyle aranan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) polisince yakalanan zanlı Türkiye'ye getirildi.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu gerekçesiyle aranan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) polisince yakalanan zanlı Türkiye'ye getirildi.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Daire Başkanlığınca yürütülen çalışma kapsamında, FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle aranan A.Ö'nün, KKTC'de olduğu tespit edildi.

A.Ö, KKTC polisi tarafından 22 Mart'ta yakalandı.

İnterpol-Europol Daire Başkanlığınca görevlendirilen özel bir ekip, A.Ö'yü bugün KKTC polisinden teslim alarak Türkiye'ye getirdi.

Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Vladimir Putin Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Müge Anlı Esra Erol Aleyna Tilki Berrak Tüzünataç
Spor Mesut Özil Caner Erkin Mesut Bakkal Ünal Karaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: KKTC'de yakalanan FETÖ mensubu Türkiye'ye getirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 20:25:37. #1.16#
title