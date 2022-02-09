KKTC'de yağmur sonrası oluşan gökkuşağı görenleri mest etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KKTC'de yağmur sonrası oluşan gökkuşağı görenleri mest etti

İhlas Haber Ajansı, Emir Abdurrahman Bulut - Güncel
 - Güncelleme:

- KKTC'de yağmur sonrası oluşan gökkuşağı görenleri mest etti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yağan yağmur sonrası oluşan gökkuşağı mest etti.

- KKTC'de yağmur sonrası oluşan gökkuşağı görenleri mest etti

LEFKOŞA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yağan yağmur sonrası oluşan gökkuşağı mest etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yağan yağmur sonrası gökkuşağı oluştu. Girne'ye bağlı Dikmen köyü bölgesinde akşam saatlerinde yağan yağmurun ardından oluşan kemer şeklindeki gökkuşağı görenleri mest etti.

KKTC'de yağmur sonrası oluşan gökkuşağı görenleri mest etti

KKTC'de yağmur sonrası oluşan gökkuşağı görenleri mest etti

KKTC'de yağmur sonrası oluşan gökkuşağı görenleri mest etti

İhlas Haber Ajansı / Emir Abdurrahman Bulut - Güncel

Lefkoşa, Kıbrıs, Güncel, Haberler

title