KKTC'de yağmur sonrası oluşan gökkuşağı görenleri mest etti
İhlas Haber Ajansı, Emir Abdurrahman Bulut - Güncel
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- KKTC'de yağmur sonrası oluşan gökkuşağı görenleri mest etti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yağan yağmur sonrası oluşan gökkuşağı mest etti.
- KKTC'de yağmur sonrası oluşan gökkuşağı görenleri mest etti
LEFKOŞA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yağan yağmur sonrası oluşan gökkuşağı mest etti.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yağan yağmur sonrası gökkuşağı oluştu. Girne'ye bağlı Dikmen köyü bölgesinde akşam saatlerinde yağan yağmurun ardından oluşan kemer şeklindeki gökkuşağı görenleri mest etti.